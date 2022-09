BiblioCep di Foggia, la Magna Capitana aiuta a catalogare i libri

Stato Donna, 22 settembre 2022. Le bibliotecarie della Magna Capitana ieri pomeriggio si sono recate nella biblioteca per ragazzi e ragazze la Bibliocep, presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo, per aiutare le mamme volontarie nella etichettatura e collocazione a scaffale dei libri in loro possesso.

Termina così un percorso, iniziato qualche mese fa con la catalogazione dei libri, che ieri ha vissuto la sua fase finale con l’etichettatura e la collocazione a scaffale di tutto il patrimonio suddiviso per fasce d’età e genere letterario.

Il 30 settembre proprio la biblioteca di quartier BiblioCep nata per offrire ai bambini/e e ai ragazzi/e uno spazio concepito ed allestito in base alle loro esigenze, ospiterà uno degli appuntamenti del convegno “Mammalingua: storie per tutti, nessuno escluso”, dedicato all’ inclusione e al bilinguismo.

La BiblioCep è nata nel 2019 in un locale adibito a lettura e consultazione di libri presso la sede della circoscrizione. Don Antonio Menichella, parroco di S. Paolo, ha messo a disposizione un locale, i Lions hanno acquistato mobili e libri, secondo un criterio che é stato indicato, appunto, da Milena Tancredi che da anni si occupa di questo settore culturale e che è stata consulente nella scelta. La casa editrice foggiana “Matilda” ha partecipato con una propria donazione di libri.

Il Lions Club Arpi, con questo punto lettura, ha inteso interpretare il Service distrettuale “La città che vorrei” destinando, ai più giovani abitanti (3-12 anni) di un quartiere periferico della città, la possibilità di avvicinarsi alla lettura.