A Roma il Dossier sulle Fake News e la disinformazione della Regione Campania

ROMA – “Siamo pronti a divulgare il dossier sulle fake news e le bugie palesi raccontate dall’Istituto Zooprofilattico di Portici per coprire il fallimento del Piano voluto dalla Regione Campania ed imposto Manu Militari dal Presidente De Luca con i documenti di corredo che li certificano e documentano.

Una lunga serie di azioni di disinformazione che per anni ha giustificato e coperto l’operato della Regione Campania che ha portato ad aumentare la brucella e la TBC in maniera esponenziale nel territorio mentre si consolidava la capacità degli Uffici di ampliare a dismisura l’uso di fondi pubblici che avrebbero dovuto risolvere i problemi ma che, in realtà, finora sono serviti solo a far chiudere oltre un terzo delle aziende, massacrando centinaia di migliaia di animali sani mentre la BRC e la TBC si diffondono.”.

Lo dichiara Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento Unitario che ricorda “fra le perle della disinformazione costruita ad arte nel tempo vi sono le palesi fuorvianti e false dichiarazioni rese dai signori tecnici dela Regione Campania alla Commissione Agricoltura del Senato della Scorsa legislatura in merito sia ai risultati della vaccinazione che era stata realizzata in Campania fra il 2007 e il 2011 che alla setta legalità della vaccinazione che (fino a quando il Movimento non è riuscito a farla riconoscere nel piano adottato a marzo 2022 veniva considerata come illegale da parte dell’IZSM e dalla Regione).

Abbiamo denunciato più volte che questi tecnici hanno raccontato bugie strumentali senza ottenere né una denuncia né una risposta.

Oggi, di fronte al protrarsi di un atteggiamento e di pratiche che creano confusione e cercano di coprire il fallimento del Piano, consegniamo al Governo ed al Parlamento e divulghiamo all’opinione pubblica il dossier che abbiamo raccolto con, allegati, i documenti che certificano il fallimento e attestano come in Campania, in realtà, in questi ultimi dieci anni si sia lavorato non per risolvere i problemi della Brucella e della TBC ma per continuare a gestire l’enorme mole di finanziamenti pubblici che sono passati per le casse degli Uffici.”