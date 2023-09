Cade dopo lite con cliente nel Barese, muore assicuratore Luigi Labarile

ansa – Un uomo, Luigi Labarile di 71 anni, è morto questa mattina dopo una violenta colluttazione avvenuta nella sede della sua agenzia assicurativa in corso Tripoli, a Santeramo in Colle nel Barese.

Il presunto aggressore è stato individuato dai carabinieri: si tratta di un uomo di 49 anni.

La vittima, molto conosciuta in città per essere stata amministratore pubblico e direttore di banca, sarebbe stata aggredita dopo aver negato al 49enne l’accesso ai servizi igienici della sua agenzia. Nel corso della colluttazione, a quanto si apprende, il 71enne avrebbe battuto la testa dopo una caduta, per poi morire. La posizione del 49enne è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono in corso i rilievi anche da parte dei carabinieri della Sis, la sezione investigativa speciale.