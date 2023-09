Concluso il raduno degli arbitri di calcio foggiani

FOGGIA – (di Antonio Castriotta) Massiccia presenza degli associati della sezione arbitri di calcio di Foggia, al raduno di inizio anno, tenutosi, qualche qualche giorno fa, per l’occasione, presso la bellissima location “Villa dei Gurmet”. Coordinati dal Presidente Giuseppe D’Antuono e dall’intero consiglio sezionale, i fischietti foggiani hanno trascorso una giornata all’insegna del crescita tecnica.

Gli interventi dei due vice presidenti, Di Paola Antonello e Corvino Gianluca, hanno maggiormente impreziosito la serata. Coadiuvati dal settore tecnico nella persona di Domenico Mallardi, i ragazzi e gli osservatori si sono cimentati nei quiz regolamenti, che sono stati tutti brillantemente superati. Il settore tecnico ha spiegato ai presenti la circolare numero uno 2023/2024, arricchendo ulteriormente, il già colmo bagaglio tecnico dei fischietti foggiani. Ai lavori hanno partecipato l’AB Lucia Abruzzese, in rappresentanza del Comitato Regionale Puglia ed il delegato provinciale della Figc l’Avv Lorenzo Taggio.

Il Presidente D’Antuono ha stimolato i ragazzi e gli osservatori ad intervenire, ponendo questioni reali della vita arbitrale neil’adempimento dei propri incarichi, descrivendo, altresì, le qualità che devono essere coltivate per diventare arbitri con la A maiuscola.

Molto gradito l’intervento del componente CRA, nonché associata della sezione, Lucia Abruzzese.

Il suo intervento motivazionale è stato a tutti gli effetti, uno sprono per tutti gli associati a fare bene per raggiungere al più presto grandi traguardi.

Il raduno si è concluso con le granitiche e stimolanti parole del Presidente: “Chi ben comincia è a metà dell’opera, fatevi trovare pronti e partite con il piede giusto, vedrete che otterrete grandi soddisfazioni”. Un raduno che ha lasciato il segno: passione, voglia di stare insieme, amicizia si sono alternate nella vita di giovani e meno giovani, con l’augurio che questo mix fra esperienza e spensieratezza sarà alla base della nuova Stagione tutta da vivere sul campo ed in Sezione.

Al termine dei lavori per le risultanze dei test atletici è stato premiato l’AE Davide Buononato e per i quiz tecnici l’AE Raffaele Giuoco e l’OA Ivan Bellucci. Un raduno dai rilevanti valori tecnici ma soprattutto associativi, volano per una crescita esponenziale della qualità dei giovani fischietti foggiani.