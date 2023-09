CorriManfredonia 2023, una due giorni all’insegna dell’inclusione

La 14ª edizione della “CorriManfredonia – Memorial Pasquale Tomaiuolo“, celebre e storica competizione podistica sipontina in programma per domenica 29 ottobre p.v., sarà, nel solco della tradizione, un evento ispirato alla piena inclusione, principio quest’ultimo storicamente sempre caro alla “ASD Gargano 2000 Manfredonia” e in particolare al presidente Giovanni Cotugno.

Valore aggiunto della manifestazione, infatti, sarà la gara dedicata alle categorie dei diversamente abili, “Memorial Enzo Baiardi“, del sabato antecedente (28 ottobre 2023).

E’ prevista la partecipazione di un testimonial d’eccezione del calibro di Luca Mazzone, pluricampione paralimpico. Il suo sarà un graditissimo ed apprezzato ritorno lungo le strade della Città del Golfo.

Nella stessa giornata, inoltre, si svolgeranno a seguire altresì le competizioni che vedranno come protagonisti gli atleti Fidal giovanili edi ragazzi degli istituti scolastici.

L’evento di domenica 29 ottobre sarà valevole come Campionato Provinciale Master sulla distanza dei 10 chilometri, nonché tappa del circuito provinciale “GrandPrix di Capitana”. Le relative iscrizioni possono essere già effettuate sulla piattaforma web “Icron”.

Tutte le manifestazioni in calendario partiranno dalla centralissima Piazza del Popolo e si snoderanno su di un circuito che attraverserà esclusivamente il centro storico. E’ prevista pertanto una folta affluenza di accompagnatori, appassionati, sportivi, cittadini e visitatori.

Nel weekend che precede la festività di Tutti i Santi, quindi, non mancheranno gli ingredienti necessari per garantire ai podisti calore, incitamento ed entusiasmo.

Pierfrancesco Gallifuoco (area comunicazione ASD Gargano 2000 MF)