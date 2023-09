Fabrizio Corona finisce di scontare la pena dopo oltre 10 anni

Fabrizio Corona “chiude i conti con la giustizia”, come ha annunciato il suo legale, perché, anche se ha ancora indagini e processi aperti a suo carico, finisce di scontare il cumulo delle pene definitive, che in un primo momento era arrivato addirittura ad oltre 13 anni per una serie di condanne, tra cui gli ormai noti “foto-ricatti” ai vip.

Oggi l’ex agente fotografico, che era stato arrestato nel gennaio 2013 per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, ha ricevuto comunicazione dalla Procura generale che, dopo oltre 10 anni, nella notte tra sabato e domenica prossima tornerà ad essere libero.