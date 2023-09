MANFREDONIA (FOGGIA) – “La Consigliera Anci Puglia, Maria Teresa Valente, continua a non studiare e ad essere fuori luogo nei suoi interventi, preferendo la corsa alla primogenitura mediatica di post e comunicati. Dopo la questione Asili nido comunali, eccola impreparata sull’asta di Masseria Garzia, i cui esiti, ovviamente per lei, sono colpa del sindaco di Manfredonia che non ha alcuna competenza diretta in materia.