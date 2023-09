Michelangelo Basta confessa: “Deluso, tanto. Ho visto soggetti a cui non farei amministrare neanche un condominio”

Manfredonia. “Innanzitutto, è una riflessione assolutamente personale e non di partito. Sono nel mio studio, solo con i miei pensieri, e dopo tanto silenzio, a mente fredda e con lucidità, penso a questi 21 mesi, a questo periodo durante il quale ho donato tutto me stesso, sotto il punto di vista politico, a questa amministrazione ad una nuova visione di politica al cambiamento. Penso alla gioia provata dopo 30 anni per la vittoria conseguita, penso all’orgoglio provato per la nomina a vicesindaco di mio figlio, penso al nostro bellissimo gruppo di consiglieri, penso all’eccezionale risultato raggiunto dal mio partito, Forza Italia!”.

Così in una nota di riflessione personale l’avvocato Michelangelo Basta, papà come risaputo del già assessore comunale (prima del caos amministrativo), Giuseppe Basta.

“L’adesione ad un progetto, una nuova visione di città ma soprattutto una visione nuova del ruolo del politico, completamente al servizio dei propri cittadini, servo non certo padrone della città!”, scrive Michelangelo Basta.

“La grande delusione di oggi è diretta conseguenza dell’amore di ieri! Un viaggio dal primo giorno osteggiato da sicofanti nani e ballerine che hanno preso in ostaggio il Sindaco. Una nave che doveva viaggiare a vele spiegate, sospinta dal vento del rinnovamento, in acque calme e favorevoli, naufragare a causa di invidie arroganza, improvvisazione e guerre fra prime donne che nulla hanno a che fare con la politica!”.

“Un cerchio magico che si impone al timone della nave, che tiene nascoste le carte di navigazione pretendendo che tutto l’equipaggio raggiunga al buio mete solo a loro note.

Mediocri che sguazzano e giganteggiano tra l’ignoranza! Strateghi da strapazzo che nell’ombra tramano la propria vendetta a discapito del bene per la città!”.

“Sembra stia passando il messaggio di una crisi creata da interessi diversi e personali, da chissà quale andata male divisione, niente di tutto questo! La situazione attuale è dovuta solo ad improvvisazione ed ignoranza! In questi mesi ho assistito alla morte della dialettica e della politica nella sua accezione più nobile, per far posto ad improvvisazione e presunzione con nel dimenticatoio l educazione”.

“Ho ascoltato assessori fare ragionamenti sconclusionati che, con la presunzione di chi ha conoscenza e padronanza della materia, mette in imbarazzo l’amministrazione nei confronti della città! Assessori sfilare per corridoi senza mai sentirli parlare di problemi e come risolverli, aprire bocca solo per parlare male di qualcuno, gli stessi con i quali oggi vanno a braccetto! ( misteri della poltrona)”.

“Ho visto assessori creare e cementare rapporti di amicizia col Sindaco e compagna per rafforzare la propria posizione e colmare la propria incapacità! Consiglieri alzare sempre e solo supinamente La mano! A tanti di questi soggetti non farei amministrare neanche il condominio di casa mia”.

“Non sono le mie parole dettate dalla rabbia ma una analisi pacata, ragionata, scritte da chi ha creduto con entusiasmo e dedizione al progetto di cambiamento che era alla base del nostro progetto, progetto naufragato nel mare della mediocrità!”.

“Non voglio parlare delle problematiche amministrative, pnrr questo benemerito sconosciuto, fondazioni abbandonate nei cassetti, pug, apertura al mare, ex nautico, ca6 e comparti, occupazione di suolo pubblico, ecc.. Non voglio parlare dei cambi di casacca , degli infiltrati, delle lotte intestine!”.

“Voglio parlare ed ho parlato di quello che provo nella delusione di chi non crede il proprio sogno possa più realizzarsi e che mi ha portato a salire su una scialuppa di salvataggio, la scialuppa della dignità”.

“Il mio più grande rammarico è che tanti giovani alla loro prima esperienza hanno conosciuto il peggio e a loro dico che non devono arrendersi e continuare a lottare per quel progetto di cambiamento che non è morto ma solo rimandato”, conclude l’Avv. Michelangelo Basta.

