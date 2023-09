Trapianto di cuore fermo al Sant’Orsola di Bologna

Nell’Emilia-Romagna è stato recentemente eseguito un complesso trapianto di cuore che segna un significativo passo avanti nell’assistenza ai pazienti in attesa di un organo vitale.

Questa straordinaria procedura ha coinvolto il trapianto di un cuore che aveva cessato di battere da ben 20 minuti, utilizzando la tecnica nota come “donazione a cuore fermo”.

Ciò che rende questo evento ancora più unico è che, per la prima volta in Italia, è stata l’equipe medica specializzata a spostarsi verso il donatore per effettuare il prelievo dell’organo, invece che il contrario.

Questo innovativo approccio è stato adottato con l’obiettivo di garantire una maggiore replicabilità e prestazioni superiori.

Questo rappresenta il primo caso nel Paese in cui una procedura così pionieristica è stata eseguita in una struttura che non è specificamente dedicata alla cardiochirurgia.

L’eccezionale squadra responsabile di questa straordinaria impresa è composta dagli specialisti dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia presso l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna, diretta dal Professor Davide Pacini. Questo team si è spostato presso l’ospedale di Santa Maria delle Croci a Ravenna per effettuare il prelievo del cuore, contando sul sostegno dell’Ecmo team dell’ospedale di Cesena.

Successivamente, è stata applicata una tecnica di riperfusione all’avanguardia, che ha permesso di preservare le funzionalità degli organi e agevolare il recupero del cuore anche dopo la cosiddetta “morte cardiaca” del donatore.

In Italia, la legge prevede un periodo di osservazione di 20 minuti prima del prelievo in questi casi, in contrasto con i 5 minuti di attesa della media europea. Infine, il cuore è stato trapiantato con successo al ricevente presso il Sant’Orsola.

Lo riporta l’ANSA.