Un pezzo di Gargano a X Factor: “Il Cremlino” conquista tre sì con Waikiki

Gargano – Il singolo Waikiki ha fatto ballare i giudici e il pubblico di X Factor, il talent show musicale in onda ogni giovedì su Sky. A portare un pezzo di Gargano alle audition del programma è stato Fabio D’Errico, in arte «Il Cremlino» di Cagnano Varano.

Il suo stile ha colpito soprattutto Dargen D’Amico, che ha apprezzato l’unione di due anime: “Sembravano i Blu Vertigo che incontravano Gabry Ponte e trifolavano dei funghetti”. Anche Ambra Angiolini, e Morgan hanno espresso il loro sì, lodando la personalità e l’energia del Cremlino. L’unico a dissentire è stato Fedez, che ha trovato la canzone troppo datata e banale.

Nonostante il no del rapper, il Cremlino ha ottenuto il pass per i bootcamp, la seconda fase del programma in cui i giudici si confrontano sulle esibizioni e assegnano a ogni giudice 12 concorrenti, tra partecipanti solisti e gruppi. Il Cremlino ha espresso la sua felicità con un post sui social: “L’emozione ieri è stata fortissima! Grazie a tutti, siete stati troppo belli Si vola ai Bootcamp”. Riuscirà il Cremlino a portare il suo sound fino alla finale? Lo scopriremo nelle prossime puntate di X Factor.