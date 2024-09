MANFREDONIA (FOGGIA) – Per la terza giornata di campionato nel girone H si sfidano Angri e Manfredonia.

Una partita ricca di alti e bassi a causa di varie interruzioni. Il match infatti è stato sospeso ben due volte per l’infortunio del direttore di gara.

Dopo 13 minuti dall’inizio si verifica il primo stop che però si deve ripetere anche al 24′ sempre della prima frazione di gioco.

Nel frattempo i giocatori continuano a riscaldarsi in campo nell’attesa di avere maggiori informazioni.

Le condizioni dell’arbitro non migliorano e si cerca di sostituirlo per far riprendere la gara. Non trovando nessuna soluzione però si decide quindi di sospendere definitivamente il match.

La partita tra Angri e Manfredonia viene quindi rinviata a data da destinarsi a causa dell’infortunio dell’arbitro. Si ripartirà dal 24′ minuto del primo tempo.

Il comunicato ufficiale di Angri e Manfredonia

I due club comunicano il rinvio del match sui propri social ufficiali. Di seguito il comunicato.

“𝗨𝗦 𝗔𝗡𝗚𝗥𝗜 𝟭𝟵𝟮𝟳-𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 | 𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗢𝗦𝗣𝗘𝗦𝗔. Si comunica che la gara tra US Angri 1927 e Manfredonia è stata sospesa a causa di infortunio fisico dell’arbitro.

La ripresa dell’incontro è rinviata a data da destinarsi“.