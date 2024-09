TARANTO – E’ appena stata annunciata e già fa rumore la serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, sulla tragica fine di Sarah Scazzi, che sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e sarà poi trasmessa da Disney+ dal 25 ottobre.

La storia, con regia del pugliese Pippo Mezzapesa, racconta la vicenda di Avetrana dove la quindicenne Sarah Scazzi è stata uccisa il 26 agosto del 2010.

Per il delitto Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano stanno scontando l’ergastolo mentre lo zio Michele Misseri a febbraio è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per soppressione di cadavere.

L’utilizzo del nome della città Avetrana, in provincia di Taranto, è contestato dal sindaco Antonio Iazzi.

”L’amministrazione Comunale di Avetrana – ha comunicato – disconosce la scelta di utilizzare la denominazione del Comune nel titolo del film inerente all’omicidio di Sara Scazzi.

Disconosce altresì voci di presunti accordi o partecipazione a introiti per il Comune. Si riserva di valutare possibili azioni legali”.

L’amministrazione locale sta tentando di evitare il più possibile l’accostamento della città alla tragica vicenda.

Quando Michele Misseri è tornato in libertà, il sindaco ha emesso un’ordinanza per chiudere la strada dove è ubicata la villetta della famiglia Misseri per evitare che potesse diventare meta di curiosi e di giornalisti e fotografi.

Non fu necessaria perché Michele Misseri non tornò ad Avetrana il giorno in cui uscì dal carcere di Lecce.

Adesso si aggiunge un nuovo capitolo con la serie televisiva.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.