FOGGIA – L’Estate settembrina arriverà. Effettivamente un po’ in ritardo, parecchio in ritardo, ma alla fine, come tutti gli anni, ce la farà. Ora c’è anche la data.

Per Estate settembrina si intende quel periodo di cielo sereno o poco nuvoloso con massime non oltre i 30°C, tipico del mese di Settembre, senza eccessi termici africani (ovvero non con i 35-37°C del mese di Agosto).

Tra Venerdì 20 e Domenica 22 Settembre, dopo le sovrabbondanti piogge degli ultimi giorni, il tempo migliorerà su tutta l’Italia e anche le temperature aumenteranno.



Ma non sarà questa l’Estate settembrina che ci attende.

Per almeno due motivi: in primo luogo, l’aumento termico ci sarà, ma in maniera davvero significativa solamente sulle regioni centro-meridionali; in secondo luogo, il miglioramento del tempo sarà temporaneo, in quanto già sul tramonto del weekend avremo a che fare con l’ingresso di un’ennesima perturbazione.

La vera Estate Settembrina si manifesterà invece proprio verso la fine del mese.

I Centri di Calcolo, nel loro ultimo aggiornamento, sono infatti concordi nel proporre una poderosa risalita dell’anticiclone africano a partire dal 27-28 Settembre con temperature in sensibile rialzo, ancora oltre i 30-32°C su Calabria e Sicilia, e fino a 30°C sulle restanti aree meridionali dell’Italia.

Subito dopo, indicativamente da Domenica 29 Settembre, si diffonderà verosimilmente a tutto il Paese.

A quel punto, tuttavia, il rischio è che diventi quasi un’ottobrata!

Fonte ilmeteo.it