FOGGIA – 9 marzo 2020: l’inizio della rivolta nel carcere di Foggia

La mattina del 9 marzo 2020, nel carcere di Foggia, un poliziotto penitenziario stava svolgendo il suo turno davanti alle celle. Verso le nove e trenta, improvvisamente, fu assalito da una decina di detenuti provenienti dai passeggi.

Fu un momento molto critico, i detenuti iniziarono a minacciarlo e tentarono di sottrargli le chiavi.

Non riuscendo a togliergli le chiavi, lo costrinsero con la forza ad aprire la sezione per far uscire gli altri prigionieri che, dopo essersi riversati nei cortili della struttura, diedero il via alla rivolta.

Proprio con la testimonianza di quel poliziotto penitenziario, dopo la pausa estiva è ripreso il processo contro i detenuti autori della rivolta.

Una rivolta con evasione di dimensioni mai viste prima

Sono ben 55 gli ex detenuti in attesa di giudizio, accusati di devastazione e saccheggio, reato che prevede pene fino a 15 anni di reclusione.

La rivolta, scoppiata quel giorno, coinvolse più di 500 dei 570 detenuti presenti nel carcere.

Tra i fatti più eclatanti ci fu l’evasione di massa di 72 prigionieri che, dopo aver sfondato i cancelli, fuggirono, sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza.

Fortunatamente, nel giro di quattro mesi, furono tutti ricatturati o si costituirono spontaneamente.

E sono state altrettanto numerose le condanne per evasione che seguirono a quell’episodio.

La gestione della drammatica crisi carceraria e i danni provocati dalla rivolta

I dati forniti dalla Procura della Repubblica dipingono un quadro di caos assoluto, quello che si verificò il 9 marzo 2020, quando una protesta che avrebbe dovuto essere pacifica si trasformò in una delle più grandi rivolte carcerarie della storia italiana recente.

L’iniziale protesta era volta a contestare le restrizioni imposte dal governo per arginare la pandemia del coronavirus, come accaduto in altre carceri del Paese.

Tuttavia, la situazione sfuggì rapidamente al controllo, trasformandosi in una vera e propria sommossa e culminando nella clamorosa fuga di decine di prigionieri.

Per diverse ore, il carcere rimase nelle mani dei detenuti, che ne approfittarono per sfogare la loro rabbia e la loro frustrazione.

Alcuni prigionieri salirono sui tetti, urlando slogan a favore dell’indulto e dell’amnistia, mentre altri affrontarono direttamente i poliziotti al grido di “qui comandiamo noi!”.

Gli uffici del penitenziario vennero devastati, con mobili e materassi incendiati, mentre i pochi agenti in servizio furono vittime di aggressioni ed uno venne addirittura rinchiuso in un gabbiotto.

I rivoltosi, tra i quali anche detenuti accusati di reati gravi come omicidio, mafia, rapina e traffico di armi, riuscirono a sfondare tutti i cancelli, incluso quello che portò alla libertà.

Nella risposta ad una interrogazione parlamentare, il Ministero della Giustizia affermò che i danni causati dalla rivolta furono stimati in oltre 600mila euro.

Durante il caos, si verificarono persino episodi di rapporti sessuali tra detenuti uomini e detenute donne fatte uscire dalla sezione femminile.

La ripresa del controllo nel carcere di Foggia soltanto con l’intervento del GOM della Polizia Penitenziaria

Nella tarda mattinata del 9 marzo i detenuti decisero di rientrare nelle loro celle, ma riuscirono a mantenere il controllo della situazione per ben tre giorni.

Lo Stato riprese il controllo del carcere di Foggia soltanto il 12 marzo quando 250 agenti del Gruppo Operativo Mobile (GOM), armati di caschi, manganelli e scudi, fecero irruzione nelle sezioni, prelevarono 107 presunti rivoltosi, li caricarono su una decina di furgoni e li trasferirono in altre carceri.

All’esterno, 150 tra carabinieri, finanzieri e poliziotti presidiavano la zona, bloccando ogni via d’accesso.

Le indagini e il processo contro i detenuti per devastazione e saccheggio

Dopo un anno di indagini approfondite, basate sui rapporti e le relazioni della Polizia Penitenziaria e le riprese delle telecamere di sorveglianza, si sono potuti identificare soltanto 82 dei più di 500 rivoltosi.

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti.

Il processo è iniziato a carico di 81 imputati, perché un detenuto è morto suicida prima dell’udienza preliminare.

Durante il procedimento, alcuni imputati optarono per il rito abbreviato, con 18 condannati in primo grado per un totale di 91 anni di carcere.

Un imputato venne assolto, mentre sette posizioni furono stralciate.

Infine, per 55 tra uomini e donne, il processo iniziato a marzo 2023 è ancora in corso.

Nel frattempo, tra marzo e luglio dello stesso anno, sono stati arrestati 43 degli imputati, a processo ancora in corso.

Il processo è basato principalmente sulle testimonianze di 45 poliziotti penitenziari, quelli che si trovarono a fronteggiare un numero soverchiante di rivoltosi.

E pur tuttavia, nonostante la disparità numerica, alcuni agenti riuscirono a mettere in sicurezza le armi, evitando che finissero nelle mani dei detenuti.

Mentre altri impedirono che alcuni rivoltosi potessero attaccare la direttrice dell’istituto penitenziario.

Le criticità nella gestione della rivolta dei detenuti

Nella relazione presentata ad agosto 2022 dagli ispettori del DAP, è emerso un quadro di grande disorganizzazione nella gestione della rivolta.

Secondo il rapporto, dopo lo scoppio della sommossa e l’evasione di massa, ci fu “una situazione di grande confusione”, con i detenuti che furono liberi di agire senza controllo.

Secondo il rapporto si sono evidenziate anche gravi criticità nella gestione della crisi, con il personale che si è trovato del tutto impreparato ad affrontare la sommossa, in particolare quando i detenuti dei due plessi si unirono e si diressero verso le uscite di portineria e porta carraia.

Secondo gli ispettori, un errore cruciale fu quello di sbarrare l’accesso al block-house, che permise la fuga di 72 detenuti.

Sentenza di primo grado attesa per il 2025

Il processo continuerà fino a dicembre, quando verranno ascoltati altri quattro testimoni chiave dell’accusa.

Si prevede che la sentenza di primo grado arrivi nel corso del 2025.

Giovanni Battista de Blasis poliziapenitenziaria.it