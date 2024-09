FOGGIA – Il Gargano ancora sotto shock dopo la notizia del tragico incidente stradale che si è verificato lo scorso 20 settembre sulla strada a scorrimento veloce del Gargano. Quattro le vite spezzate.

Tra le vittime la giovane Antonella Grossi originaria di Ischitella. Da poco si era trasferita a Vico del Gargano per stare più vicino al suo fidanzato.

Lascia una figlia piccola.

I funerali si svolgeranno lunedì 23 settembre alle ore 10.30 nella Chiesa di San Francesco a Ischitella.

“La nostra comunità parrocchiale si stringe attorno alla famiglia Grossi per la perdita, repentina e tragica, di Antonella”, scrive la Comunità Parrocchiale di Ischitella.

“Stento ancora a crederci antone’ non doveva succedere! No perché la tua ricciolina bionda aveva ancora bisogno di te.

Ora come diranno a tua figlia che la guarderai dal cielo, come gli diranno che dovrà guardare la stella luminosa quando e triste come faranno?

E da ieri sera che ascolto i messaggi vocali che ci mandavamo e che ci prendevamo in giro ora restano solo i ricordi non riesco ancora a crederci” scrive sui social Marigrazia.

A bordo di una Fiat Panda viaggiavano tre delle vittime, tra cui Libero Zaffarano e Salvatore Biscotti di Vico del Gargano, insieme a una ragazza che è rimasta gravemente ferita e ora è ricoverata presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

“L’intera comunità di Vico del Gargano è scossa per la drammatica notizia della prematura e tragica scomparsa dei nostri giovani concittadini Salvatore e Libero.

Interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie di Salvatore e Libero, con ordinanza sindacale n. 34 del 22.09.2924 è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata del 23 Settembre 2024, per tutta la durata dei riti funebri”.

Lo scrive il Sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio.