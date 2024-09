SALERNO – Nuova aggressione ai danni del personale e delle strutture sanitarie in Campania. Questa volta a Salerno, nel reparto di Pediatria del Ruggi di Salerno.

Gravemente danneggiata la porta del reparto a seguito di un danneggiamento provocato dal padre di un paziente nel tentativo di entrare, durante l’attesa prevista prima della visita.

Sul posto sono subito intervenute le guardie interne e l’accaduto è stato denunciato alle forze di polizia.

Esprime “la più ferma condanna” la FP CGIL di Salerno. “Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di aggressione nei confronti di chi dedica la propria vita a curare e assistere i pazienti. In questo momento di difficoltà, estendiamo la nostra solidarietà agli operatori sanitari coinvolti.

La sicurezza degli operatori sanitari è una priorità assoluta e non può essere compromessa. È inaccettabile che gli operatori sanitari siano esposti a situazioni di violenza sul luogo di lavoro”.

Il sindacato chiede interventi decisi per garantire la sicurezza di chi dedica la propria vita a prendersi cura degli altri. “La tutela del personale è una responsabilità che non può essere trascurata. Occorre agire con determinazione per creare ambienti di lavoro sicuri e protetti”.

Martedì mattina incontro con il Prefetto proprio sul tema.

Lo riporta Rainews.