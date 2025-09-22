Foggia – Manfredonia, 22 settembre 2025. Toccamenti, baci, messaggi a sfondo sessuale e presunte pressioni psicologiche legate al contesto lavorativo.
Il Tribunale ordinario di Foggia ha fissato per il 29 settembre 2025 l’udienza preliminare in camera di consiglio per un procedimento penale che vede imputati due uomini di Manfredonia, nati rispettivamente nel 1975 e nel 1989.
La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dal PM dott. Matteo Stella, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia, al termine delle indagini su presunti episodi di violenza sessuale avvenuti tra il 2020 e il 2021.
Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, gli imputati avrebbero approfittato del ruolo ricoperto all’interno di una struttura socio-sanitaria privata con sede a Manfredonia, la Girasole srl.
Ad uno dei due uomini viene contestato di aver rivolto attenzioni indesiderate a due colleghe, entrambe assistenti sociali: M. V. (oggi Assessora del Comune di Manfredonia) e B. D.. Le accuse riguardano toccamenti, baci, messaggi a contenuto sessuale e presunte pressioni psicologiche legate al contesto lavorativo.
All’altro imputato – che all’epoca rivestiva un ruolo nella stessa struttura – viene attribuita la responsabilità di ulteriori condotte a sfondo sessuale nei confronti di una delle due donne, in concorso con il primo.
Entrambi i capi di imputazione si fondano sugli articoli 81, comma 2, e 609 bis del C.p., che disciplinano rispettivamente la continuazione del reato e la violenza sessuale.
Le presunte vittime, difese dagli avvocati Vincenzo Muscatiello e Lorenzo Troiano del Foro di Foggia, hanno presentato querela nel 2021.
Gli atti depositati riportano l’acquisizione di diverse fonti di prova, tra cui: verbali di sommarie informazioni delle persone offese, verbali di testimoni, documentazione estratta dalla Camera di Commercio, copie delle querele.
Il Giudice per l’udienza preliminare è la dott.ssa Odette Eronia.
In questa fase il procedimento non entra ancora nel merito delle responsabilità penali, che restano da accertare nel contraddittorio processuale. Come risaputo, l’udienza preliminare rappresenta il passaggio in cui il giudice deciderà se rinviare o meno gli imputati a giudizio davanti al Tribunale.
Come prassi e ai sensi di legge, gli imputati – entrambi difesi dall’avvocato Francesco Santangelo del Foro di Foggia – devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.
