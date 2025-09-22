Edizione n° 5832

Borgo Segezia, telecamere contro i rifiuti: ma gli incivili non si fermano

FOGGIA Borgo Segezia, telecamere contro i rifiuti: ma gli incivili non si fermano

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia – A Borgo Segezia, frazione del capoluogo dauno, sono state installate telecamere di sorveglianza nei pressi dei bidoni dell’immondizia con l’obiettivo di arginare l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Ma, a giudicare dalle segnalazioni dei residenti, la situazione non sembra cambiata: sacchetti lasciati a terra, ingombranti scaricati lungo le strade e degrado diffuso continuano a essere all’ordine del giorno.

“Gli incivili agiscono come se nulla fosse – raccontano alcuni abitanti –. Nonostante le telecamere, continuano a gettare rifiuti ovunque, senza il minimo rispetto per il quartiere”.

Il problema, del resto, non riguarda solo Borgo Segezia. In tutta Foggia, tra il 1° giugno e il 7 agosto di quest’anno, sono stati documentati oltre mille episodi di abbandono illecito grazie al sistema di videosorveglianza comunale. In 541 casi i responsabili sono stati individuati attraverso le targhe dei veicoli.

Il Comune, per rispondere all’emergenza, ha annunciato l’arrivo di nuove videotrappole “intelligenti”, capaci di riconoscere automaticamente comportamenti scorretti.

Un passo avanti tecnologico che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rendere più incisiva la lotta agli incivili.

Resta però un dubbio che a Borgo Segezia si fa sempre più insistente: le telecamere già installate sono realmente funzionanti e monitorate? Chi visiona le immagini e, soprattutto, quanti dei trasgressori vengono effettivamente multati? Senza risposte concrete – osservano i residenti – il rischio è che la videosorveglianza resti solo un deterrente “sulla carta”, mentre le strade continuano a trasformarsi in discariche a cielo aperto.

