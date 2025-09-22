Edizione n° 5832

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Suicidi nelle forze di polizia, i sindacati chiedono più psicologi nelle questure
22 Settembre 2025 - ore  13:22

CALEMBOUR

RECORD // Politecnico di Bari, immatricolazioni record e occupazione post-laurea al 91%
22 Settembre 2025 - ore  12:34

Da Catania a Cerignola: l'evoluzione tattica del Foggia di Delio Rossi

Il Foggia di Delio Rossi ha mostrato trasformazioni significative nelle prime cinque gare di campionato, passando dal tracollo al Massimino alla solidità vista al Monterisi

Da Catania a Cerignola: l’evoluzione tattica del Foggia di Delio Rossi

Delio Rossi - ph Foggia calcio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Il Foggia di Delio Rossi ha mostrato trasformazioni significative nelle prime cinque gare di campionato, passando dal tracollo al Massimino alla solidità vista al Monterisi. La base resta il 3-5-2, elastico in fase di costruzione e prudente in non possesso, ma all’interno di questo schema sono cambiati interpreti, altezze del blocco e compiti dei quinti.

A Catania, la squadra ha mostrato difficoltà: baricentro incerto, mancanza di coperture preventive e linea esposta. La risposta è arrivata con un campo più corto, riconquista immediata e costruzione più razionale dal basso, con Petermann che si abbassa tra i centrali e Garofalo mezzala-regista per garantire qualità sulla prima verticalità.

Contro il Sorrento, il Foggia ha mostrato la sua identità: quinti più alti, inserimenti delle mezzali sul lato debole, capacità di occupare l’area con tre uomini e sfruttare le seconde palle. La gara si è decisa anche grazie alla qualità nelle palle ferme e all’aggressività negli ultimi 20 metri.

A Giugliano, il piano ha retto per un’ora ma è stato spezzato da episodi sfavorevoli, tra cui un rigore concesso e difficoltà a legare il gioco delle punte una volta sotto. Contro il Latina, D’Amico ha dato indicazioni importanti occupando il mezzo spazio destro e gestendo le palle inattive, ma la squadra ha pagato una disattenzione finale.

Infine, a Cerignola, il Foggia ha raggiunto uno step successivo: blocco compatto, gara “da cantiere” ma con principi chiari, gestione migliore dell’area da parte della linea difensiva (Buttaro-Staver-Rizzo/Olivieri) e quinti più equilibrati tra spinta e copertura.

In fase di possesso, la squadra opera su due binari: il lato forte con Garofalo, triangolo con il quinto e la punta, e il cambio lato per servire l’esterno in corsa. D’Amico, “dieci mobile”, deve integrarsi con un riferimento in area per pulire palloni sporchi, mentre l’inserimento di Sylla, Fossati e Iličic permetterà di definire le gerarchie offensive e le rotazioni tra punta e mezzala.

In non possesso, la squadra ha migliorato disciplina, diagonali dei braccetti e protezione del corridoio centrale, con Petermann schermante e Castorri pronto alla riaggressione. Restano da limare la gestione dei finali di gara e la pulizia dell’area piccola sulle palle inattive avversarie. A livello offensivo, invece, il Foggia ha già una buona fisionomia sulle palle ferme, con battute di qualità e attacco coordinato di Staver, Rizzo e Bevilacqua.

In sintesi, Rossi ha dato struttura e solidità alla squadra, ma la crescita passa dall’ultimo terzo di campo: più uomini in area, rotazioni codificate tra quinto e mezzala e scelta definitiva del centravanti. Se i nuovi innesti verranno integrati al meglio, il Foggia potrà trasformare una buona fase di costruzione in una fase di finalizzazione pericolosa, facendo parlare i risultati tanto quanto le prestazioni.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

Nessun campo trovato.