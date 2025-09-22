Edizione n° 5832

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Suicidi nelle forze di polizia, i sindacati chiedono più psicologi nelle questure
22 Settembre 2025 - ore  13:22

CALEMBOUR

RECORD // Politecnico di Bari, immatricolazioni record e occupazione post-laurea al 91%
22 Settembre 2025 - ore  12:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, anziano aggredito e scippato da baby gang in via Lussemburgo

CRONACA Foggia, anziano aggredito e scippato da baby gang in via Lussemburgo

Emergenza microcriminalità nella zona della Macchia Gialla: vittima un 80enne, derubato e picchiato

Beni durevoli. In Puglia i consumi salgono a 3.7 miliardi di euro. Qui Foggia

POLIZIA LOCALE, FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Nuovo episodio di violenza a Foggia, dove la microcriminalità giovanile continua a seminare paura, in particolare tra gli anziani. Teatro dell’ennesima aggressione è stata via Lussemburgo, una delle arterie principali della zona Macchia Gialla, non distante dal parco Pantanella, già in passato scenario di scippi e rapine. Sabato sera, poco prima delle 20, un 80enne è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi e scippato della collanina che portava al collo. Dopo il furto, uno dei ragazzi lo avrebbe spinto a terra, colpendolo, mentre un coetaneo della vittima, presente in zona, ha iniziato a gridare attirando l’attenzione e costringendo i baby criminali alla fuga.

La tragedia è stata evitata solo per un caso: l’uomo, infatti, è portatore di bypass e cateteri cardiovascolari. A rendere l’aggressione ancora più dolorosa è la natura dell’oggetto rubato: una collanina con un crocifisso appartenuto al figlio defunto, poi ritrovata a terra da un passante che aveva assistito alla scena. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere l’anziano, oltre a una pattuglia della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza microcriminalità che colpisce la città, con le baby gang che agiscono con violenza e senza scrupoli. Un fenomeno che alimenta paura e insicurezza, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Lo riporta telesveva.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.