FOGGIA – Nuovo episodio di violenza a Foggia, dove la microcriminalità giovanile continua a seminare paura, in particolare tra gli anziani. Teatro dell’ennesima aggressione è stata via Lussemburgo, una delle arterie principali della zona Macchia Gialla, non distante dal parco Pantanella, già in passato scenario di scippi e rapine. Sabato sera, poco prima delle 20, un 80enne è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi e scippato della collanina che portava al collo. Dopo il furto, uno dei ragazzi lo avrebbe spinto a terra, colpendolo, mentre un coetaneo della vittima, presente in zona, ha iniziato a gridare attirando l’attenzione e costringendo i baby criminali alla fuga.

La tragedia è stata evitata solo per un caso: l’uomo, infatti, è portatore di bypass e cateteri cardiovascolari. A rendere l’aggressione ancora più dolorosa è la natura dell’oggetto rubato: una collanina con un crocifisso appartenuto al figlio defunto, poi ritrovata a terra da un passante che aveva assistito alla scena. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere l’anziano, oltre a una pattuglia della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza microcriminalità che colpisce la città, con le baby gang che agiscono con violenza e senza scrupoli. Un fenomeno che alimenta paura e insicurezza, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Lo riporta telesveva.it