Edizione n° 5832

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICIO // Scoperto “diplomificio” a Sant’Antimo (Napoli): indagati preside, docenti e studenti
23 Settembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

RECORD // Politecnico di Bari, immatricolazioni record e occupazione post-laurea al 91%
22 Settembre 2025 - ore  12:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Foggia, Gatta (FI): «Servono più uomini e risorse contro la criminalità dilagante»

SICUREZZA Foggia, Gatta (FI): «Servono più uomini e risorse contro la criminalità dilagante»

Per affrontare l’emergenza, Gatta ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno

Foggia, Gatta (FI): «Servono più uomini e risorse contro la criminalità dilagante»

ph fb Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – «Gli ultimi episodi di sangue in Capitanata confermano quanto la criminalità organizzata stia condizionando pesantemente la vita dei cittadini di Foggia e della provincia». A denunciarlo è il deputato di Forza Italia, Giandiego Gatta, che in una nota richiama l’attenzione del Governo sulla situazione di crescente allarme legata a estorsioni, traffico di stupefacenti, intimidazioni e furti, fenomeni ormai radicati e capaci di minare la sicurezza quotidiana e la coesione sociale.

Gatta ha evidenziato l’impegno costante delle Forze dell’Ordine, definito «encomiabile, ma non più sostenibile». Secondo l’esponente forzista, infatti, la carenza di personale e risorse adeguate costringe gli agenti a turni estenuanti e a coperture territoriali ridotte, soprattutto nelle aree rurali e periferiche. Una condizione che, oltre a limitare la capacità di intervento, «accresce il peso emotivo e psicologico sugli operatori, come dimostrano i tragici casi di suicidio che hanno colpito la Questura di Foggia».

Per affrontare l’emergenza, Gatta ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, chiedendo «quali misure urgenti intenda adottare per rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, prevedere piani di reintegro del personale e accelerare l’arrivo di nuovi agenti e risorse».

«Garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire la legalità in Capitanata – conclude Gatta – è oggi una priorità assoluta per lo Stato». 

2 commenti su "Foggia, Gatta (FI): «Servono più uomini e risorse contro la criminalità dilagante»"

  1. Eh si. Il ministro degli interni è del mio partito… Nel contempo, piazzate, almeno, due belli droni, fissi e permanenti, uno su Cerignola e l’altro su Monte Sant’Angelo

  2. Bene, speriamo si attivino quanto prima. Ma non è anche il caso d’intervenire in parlamento per cambiare il codice penale e fare in modo che ladri e truffatori stiano in galera invece di fare dentro e fuori come in hotel?

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.