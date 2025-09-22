Foggia, Gatta (FI): «Servono più uomini e risorse contro la criminalità dilagante»

FOGGIA – «Gli ultimi episodi di sangue in Capitanata confermano quanto la criminalità organizzata stia condizionando pesantemente la vita dei cittadini di Foggia e della provincia». A denunciarlo è il deputato di Forza Italia, Giandiego Gatta, che in una nota richiama l’attenzione del Governo sulla situazione di crescente allarme legata a estorsioni, traffico di stupefacenti, intimidazioni e furti, fenomeni ormai radicati e capaci di minare la sicurezza quotidiana e la coesione sociale.

Gatta ha evidenziato l’impegno costante delle Forze dell’Ordine, definito «encomiabile, ma non più sostenibile». Secondo l’esponente forzista, infatti, la carenza di personale e risorse adeguate costringe gli agenti a turni estenuanti e a coperture territoriali ridotte, soprattutto nelle aree rurali e periferiche. Una condizione che, oltre a limitare la capacità di intervento, «accresce il peso emotivo e psicologico sugli operatori, come dimostrano i tragici casi di suicidio che hanno colpito la Questura di Foggia».

Per affrontare l’emergenza, Gatta ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, chiedendo «quali misure urgenti intenda adottare per rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, prevedere piani di reintegro del personale e accelerare l’arrivo di nuovi agenti e risorse».

«Garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire la legalità in Capitanata – conclude Gatta – è oggi una priorità assoluta per lo Stato».