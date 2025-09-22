La morte di Padre Pio: un addio che ancora oggi commuove il cuore di milioni di fedeli

La notte tra il 22 e il 23 settembre 1968 segnò un momento indelebile nella storia della spiritualità cattolica. A San Giovanni Rotondo, nel silenzio della sua cella al convento dei Cappuccini, si spense Padre Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione. Aveva 81 anni, una vita segnata dal dolore fisico, dall’intensità della preghiera e da un ministero sacerdotale che lo aveva reso uno dei santi più amati e controversi del Novecento.

Nelle settimane precedenti la sua morte, Padre Pio appariva sempre più debole. I confratelli raccontano di un uomo consumato dal sacrificio, ma sereno nello spirito. La notte della sua dipartita, con voce fievole, pronunciò più volte il nome di Gesù e di Maria. Poco prima di spirare, si confessò e ricevette l’unzione degli infermi. Erano le 2:30 del 23 settembre quando il suo cuore cessò di battere: quel cuore che aveva portato le stimmate per cinquant’anni, diventando segno tangibile della sua unione con Cristo crocifisso.

La notizia della sua morte si diffuse rapidamente e, nel giro di poche ore, migliaia di persone raggiunsero San Giovanni Rotondo. La salma di Padre Pio fu vegliata da un fiume ininterrotto di pellegrini che, piangendo, toccavano le mani e il saio del frate stigmatizzato. Era la dimostrazione di un amore popolare che andava oltre i confini dell’Italia, radicandosi ormai nel cuore della Chiesa universale.

Molti testimoni ricordano il silenzio composto ma profondamente commosso che avvolse il convento in quei giorni. Non c’erano clamori, ma una preghiera costante, una gratitudine silenziosa per ciò che quell’umile frate aveva rappresentato: un padre spirituale, un confessore instancabile, un uomo capace di farsi canale della misericordia di Dio.

La morte di Padre Pio non segnò la fine della sua missione. Anzi, per molti credenti, fu l’inizio di una presenza nuova e universale. La Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale da lui voluto e inaugurato nel 1956, rimane tutt’oggi un faro di carità e scienza medica. Le migliaia di lettere, testimonianze e guarigioni spirituali attribuite alla sua intercessione dopo la morte alimentano ancora oggi una devozione viva e sincera.

Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002, Padre Pio è oggi uno dei santi più invocati al mondo. Il suo santuario accoglie ogni anno milioni di pellegrini che vanno a chiedere consolazione, guarigione o semplicemente un momento di pace.

A distanza di oltre cinquant’anni, l’addio a Padre Pio continua a vibrare nel cuore di milioni di fedeli. Il ricordo di quella notte non è solo la memoria della morte di un uomo, ma la testimonianza di una vita vissuta fino in fondo come offerta: un’esistenza consumata tra l’altare, il confessionale e il dolore condiviso con chi soffriva.

Padre Pio non appartiene soltanto al passato. La sua voce, le sue preghiere, la sua immagine fragile e potente restano vive nel presente di chi cerca Dio. E quell’addio del 23 settembre 1968 continua a non essere una fine, ma un inizio: il passaggio a una comunione che, per i credenti, è eterna.

di Giovanna Tambo