Manfredonia incorona i campioni: torna la Re Manfredi Run

La Re Manfredi Run torna con la sua edizione 2025 e si conferma tra gli appuntamenti podistici più attesi del Sud Italia. Domenica 28 settembre 2025, la suggestiva cornice del Porto Turistico di Manfredonia farà da scenario a una gara unica, pensata per chi vuole vivere la corsa come sfida, spettacolo e passione.
La competizione, organizzata dalla A.S.D. Manfredonia Corre, è pronta ad accogliere i migliori atleti nazionali e internazionali, offrendo un percorso veloce e panoramico che combina mare, storia e sport.
Perché i top runners dovrebbero esserci:
- Percorso 10 km omologato FIDAL, veloce e piatto, ideale per testare la condizione e migliorare il proprio personal best.
- Premi in denaro e riconoscimenti speciali, dedicati agli élite.
- Un pubblico caloroso e partecipe, capace di trasformare ogni metro in energia pura.
- Un contesto unico, tra il mare Adriatico e i luoghi simbolo della città di Manfredonia e Siponto, che rende l’esperienza sportiva anche un viaggio emozionale.
PREMI INDIVIDUALI
Saranno riconosciuti premi in denaro per i primi 3 atleti M/F giunti al traguardo:
- 1° posto: € 150,00
- 2° posto: € 100,00
- 3° posto: € 50,00
Il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi di classifica:
- 1° classificato: € 37,50
- 2° classificato: € 22,50
- 3° classificato: € 15,00
Premi speciali per performance di livello internazionale:
- € 100,00 al primo uomo che chiuderà la gara sotto i 30’
- € 100,00 alla prima donna che chiuderà la gara sotto i 34’
La Re Manfredi Run non è solo una gara: è l’occasione per misurarsi con i più forti, scrivere il proprio nome in una classifica di prestigio e vivere un evento che unisce sport, cultura e turismo.
Iscrizioni già aperte!
I top runners interessati possono candidarsi per l’area élite e ottenere l’accesso privilegiato alla gara inviando la propria richiesta all’organizzazione.
Data: Domenica 28 settembre 2025
Luogo: Porto Turistico di Manfredonia (FG) – Lungomare del Sole 1
Info & iscrizioni: https://www.remanfredirun.it