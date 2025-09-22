Manfredonia, nuovo istruttore amministrativo al Comune

MANFREDONIA – Da oggi la Dott.ssa Sabrina Caterino ha preso servizio presso il Settore Personale del Comune di Manfredonia, diventando uno dei tre Istruttori Amministrativi selezionati nei mesi scorsi tramite le procedure di mobilità volontaria sul portale nazionale InPA.
Con il suo ingresso, l’amministrazione comunale punta a rafforzare il lavoro degli uffici e a garantire servizi più rapidi ed efficienti ai cittadini.
Il Sindaco ha dichiarato: «Diamo un caloroso benvenuto alla Dott.ssa Caterino, certi che la sua professionalità rappresenterà un valore aggiunto per la nostra comunità. Ogni nuovo ingresso è un passo in più per un Comune sempre più vicino alle esigenze dei cittadini».
Anche l’Assessore al Personale, Sara Delle Rose, ha commentato: «Siamo felici di accogliere una nuova risorsa nel Settore Personale. La sua presenza permetterà di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e di supportare al meglio tutti i dipendenti comunali. Si tratta di un investimento sul buon funzionamento della macchina amministrativa».
L’arrivo della Dott.ssa Caterino segna dunque un passo importante nel potenziamento degli uffici comunali, confermando l’impegno dell’amministrazione verso servizi pubblici più efficienti e vicini ai cittadini.