FOGGIA // Suicidi nelle forze di polizia, i sindacati chiedono più psicologi nelle questure
22 Settembre 2025 - ore  13:22

RECORD // Politecnico di Bari, immatricolazioni record e occupazione post-laurea al 91%
22 Settembre 2025 - ore  12:34

Manfredonia, nuovo istruttore amministrativo al Comune

DIPENDENTI Manfredonia, nuovo istruttore amministrativo al Comune

Riduzione dei tempi di lavorazione e maggiore supporto ai dipendenti comunali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Da oggi la Dott.ssa Sabrina Caterino ha preso servizio presso il Settore Personale del Comune di Manfredonia, diventando uno dei tre Istruttori Amministrativi selezionati nei mesi scorsi tramite le procedure di mobilità volontaria sul portale nazionale InPA.

Con il suo ingresso, l’amministrazione comunale punta a rafforzare il lavoro degli uffici e a garantire servizi più rapidi ed efficienti ai cittadini.

Il Sindaco ha dichiarato: «Diamo un caloroso benvenuto alla Dott.ssa Caterino, certi che la sua professionalità rappresenterà un valore aggiunto per la nostra comunità. Ogni nuovo ingresso è un passo in più per un Comune sempre più vicino alle esigenze dei cittadini».

Anche l’Assessore al Personale, Sara Delle Rose, ha commentato: «Siamo felici di accogliere una nuova risorsa nel Settore Personale. La sua presenza permetterà di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e di supportare al meglio tutti i dipendenti comunali. Si tratta di un investimento sul buon funzionamento della macchina amministrativa».

L’arrivo della Dott.ssa Caterino segna dunque un passo importante nel potenziamento degli uffici comunali, confermando l’impegno dell’amministrazione verso servizi pubblici più efficienti e vicini ai cittadini.

