Marco Occhipinti (e Sfizi.Di.Posta) il 30 settembre 2025 a Geo, su Rai 3

22 settembre 2025 – Ancora una volta la posta sarà protagonista di una nuova presenza di Marco Occhipinti in TV su RAI 3 nell’ambito della nota e apprezzatissima trasmissione GEO condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi in diretta dagli storici studi della Rai di via Teulada a Roma.

La cartolina: sarà questo l’argomento della puntata che prevede anche un collegamento esterno con un museo dedicato a questo supporto postale. Si parlerà quindi sia della cartolina postale (il 1° ottobre 1869 venne emessa dall’Austria-Ungheria la prima cartolina postale al mondo) che della cartolina illustrata, nelle sue molteplici forme e dai suoi molteplici messaggi: augurali, umoristiche, amorose, politiche, celebrative, commerciali, religiose, sportive.

Ma al di là degli aspetti più tecnici, cosa rappresentava un tempo inviare una cartolina? È appena trascorsa l’estate, e dai luoghi di vacanza abbiamo inviato tante foto tramite Whatsapp e i social. Ma un tempo, quando non esisteva Internet, come si faceva? Si inviava una cartolina. Ma con una cartolina si faceva anche molto di più: si comunicava. Storie di un tempo cristallizzate in questo insostituibile oggetto postale che è la cartolina.

Come sempre, la partecipazione sarà improntata attraverso il linguaggio della divulgazione, semplice, diretto, senza eccessive note tecniche, lo stesso metodo utilizzato da Occhipinti dal 2018 a oggi nel suo blog Sfizi.Di.Posta, riuscendo così a parlare al grande pubblico e ad ottenere (ad oggi) un seguito di circa 30.000 follower sulla relativa pagina Facebook. Non è quindi un caso se da questa esperienza ne è nato anche un libro, “SFIZI.DI.POSTA. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia”, presentato con successo in tutta Italia (Cosmo Iannone Editore, 216pp., 2023).

L’appuntamento con GEO è quindi fissato per MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025 intorno alle ORE 16:30.

Per chi non riuscisse a essere presente davanti la TV, sarà possibile vedere la puntata in diretta streaming su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/rai3 oppure in differita sul canale Geo di Rai Play: https://www.raiplay.it/programmi/geo