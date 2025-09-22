Edizione n° 5832

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Suicidi nelle forze di polizia, i sindacati chiedono più psicologi nelle questure
22 Settembre 2025 - ore  13:22

CALEMBOUR

RECORD // Politecnico di Bari, immatricolazioni record e occupazione post-laurea al 91%
22 Settembre 2025 - ore  12:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Marco Occhipinti (e Sfizi.Di.Posta) il 30 settembre 2025 a Geo, su Rai 3

TV Marco Occhipinti (e Sfizi.Di.Posta) il 30 settembre 2025 a Geo, su Rai 3

Martedì 30 settembre p.v., intorno alle 16.30, Marco Occhipinti, curatore del noto blog di posta e di storia Sfizi.Di.Posta, torna in TV

Marco Occhipinti (e Sfizi.Di.Posta) il 30 settembre 2025 a Geo, su Rai 3

Marco Occhipinti (e Sfizi.Di.Posta) il 30 settembre 2025 a Geo, su Rai 3

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Attualità //

22 settembre 2025 – Ancora una volta la posta sarà protagonista di una nuova presenza di Marco Occhipinti in TV su RAI 3 nell’ambito della nota e apprezzatissima trasmissione GEO condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi in diretta dagli storici studi della Rai di via Teulada a Roma.

La cartolina: sarà questo l’argomento della puntata che prevede anche un collegamento esterno con un museo dedicato a questo supporto postale. Si parlerà quindi sia della cartolina postale (il 1° ottobre 1869 venne emessa dall’Austria-Ungheria la prima cartolina postale al mondo) che della cartolina illustrata, nelle sue molteplici forme e dai suoi molteplici messaggi: augurali, umoristiche, amorose, politiche, celebrative, commerciali, religiose, sportive.

Ma al di là degli aspetti più tecnici, cosa rappresentava un tempo inviare una cartolina? È appena trascorsa l’estate, e dai luoghi di vacanza abbiamo inviato tante foto tramite Whatsapp e i social. Ma un tempo, quando non esisteva Internet, come si faceva? Si inviava una cartolina. Ma con una cartolina si faceva anche molto di più: si comunicava. Storie di un tempo cristallizzate in questo insostituibile oggetto postale che è la cartolina.

Come sempre, la partecipazione sarà improntata attraverso il linguaggio della divulgazione, semplice, diretto, senza eccessive note tecniche, lo stesso metodo utilizzato da Occhipinti dal 2018 a oggi nel suo blog Sfizi.Di.Posta, riuscendo così a parlare al grande pubblico e ad ottenere (ad oggi) un seguito di circa 30.000 follower sulla relativa pagina Facebook. Non è quindi un caso se da questa esperienza ne è nato anche un libro, “SFIZI.DI.POSTA. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia”, presentato con successo in tutta Italia (Cosmo Iannone Editore, 216pp., 2023).

L’appuntamento con GEO è quindi fissato per MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025 intorno alle ORE 16:30.

Per chi non riuscisse a essere presente davanti la TV, sarà possibile vedere la puntata in diretta streaming su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/rai3 oppure in differita sul canale Geo di Rai Play: https://www.raiplay.it/programmi/geo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.