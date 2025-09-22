Il regista cinematografico Al Festa, nipote dello storico dott. Giorgio Festa – medico personale e amico di Padre Pio per vent’anni (morto il 24 settembre, data anch’essa significativa) – è giunto recentemente in Puglia con tre collaboratori: l’autista, un investigatore e uno scienziato. La squadra è impegnata in un’indagine sul Gargano, alla ricerca di tracce storiche collegate a San Francesco d’Assisi e al cosiddetto vaso greco, reliquia che avrebbe contenuto il sangue di Cristo sul Golgota, custodito dalle mani della Vergine Maria.

Dalle ricerche emerge che San Francesco avrebbe donato il vaso a Federico II, il quale lo pose dapprima nella Chiesa di San Lorenzo in Carmignano a Foggia (fondata in onore del Santo d’Assisi, che l’imperatore conobbe prima della partenza per la Terra Santa), e successivamente al Santuario dell’Incoronata. In epoche successive, la reliquia avrebbe fatto tappa al Santuario della Consolazione di Deliceto, fino ad approdare – prima del 1860 – al Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo, dove sarebbe rimasta fino al 1916.

Un altare dedicato a San Francesco custodisce ancora due dipinti: la Madonna con in mano una coppa e San Francesco con la croce. Secondo gli studiosi, proprio questi dettagli testimonierebbero la presenza del Sacro Graal sul Gargano.

Le indagini portano a collocare San Francesco a Foggia, città imperiale di Federico II, e successivamente nei santuari dell’Incoronata e di Monte Sant’Angelo. Fonti storiche ipotizzano che il Santo abbia riportato dalla Terra Santa tre reliquie straordinarie:

il vaso greco dell’apostolo Pietro,

la ciotola che dissetò Gesù sul Calvario,

la lucerna che illuminò i cristiani perseguitati al Colosseo.

Nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, Padre Pio, allora soldato, avrebbe assunto la custodia temporanea del vaso greco e di altre reliquie, nascondendole al Santuario dell’Incoronata per proteggerle.

Durante il periodo fascista, il Santuario – utilizzato anche come base strategica – celava ancora il “Tesoro spirituale” sconosciuto persino a Hitler, che inviò un’unità speciale alla ricerca delle reliquie di Cristo, riuscendo a recuperare solo la lancia di Longino.

Secondo i documenti, Padre Pio riportò alla luce il vaso nel 1925 e lo consegnò definitivamente nel 1968 a un confratello di Serracapriola, poco prima della morte.

Padre Pio e San Francesco: un legame mistico

Entrambi i Santi avrebbero bevuto dal vaso greco durante la celebrazione della Santa Messa. Un atto che, secondo le ricostruzioni, sarebbe all’origine del fenomeno delle stimmate.

All’interno della grotta di San Michele, l’“Altare di San Francesco” raffigura infatti la Madonna con un vaso in mano: un’iconografia rarissima e probabilmente collegata alla reliquia.

Al Festa e la missione attuale

Prima di recarsi a Monte Sant’Angelo, il regista romano ha incontrato Nicola Palladino, ex chierichetto e figlio spirituale di Padre Pio, oggi considerato figura mistica. Palladino, in dialogo con il Santo, avrebbe riferito ad Al Festa un messaggio diretto:

“Il vaso lo devi custodire tu. Dopo questo Papa, ci sarà un Pontefice straniero e, successivamente, uno italiano”.

In occasione della festa di San Michele Arcangelo, il 29 settembre prossimo, un delegato del regista annuncerà ufficialmente l’eccezionale scoperta alle autorità religiose e civili.

A cura di Mary Giagnorjo.