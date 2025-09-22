Un approccio multidisciplinare innovativo che unisce efficacia terapeutica e risultati estetico-funzionali per il trattamento chirurgico della sindrome di paget vulvare, una rara forma di carcinoma. E’ stato sviluppato dall’unità operativa di Ginecologia e ostetricia del Policlinico di Bari, diretta dal professor Ettore Cicinelli, e rappresenta un trattamento innovativo per le donne colpite da questa patologia, frutto del lavoro congiunto di specialisti di diverse discipline, che unisce radicalità oncologica e attenzione alla qualità della vita.

La sindrome, spiega il Policlinico in una nota, si manifesta con sintomi spesso sfumati ritardando frequentemente, anche di anni, la diagnosi con conseguente diffusione ed estensione della malattia. L’approccio sviluppato a Bari è possibile grazie alla collaborazione di un team multidisciplinare che unisce competenze di ginecologia, dermatologia, chirurgia plastica ricostruttiva e anatomia patologica e rappresenta un modello unico non solo in Puglia, ma anche a livello nazionale.

“Si tratta di un risultato importante – sottolinea Cicinelli – perché grazie alla collaborazione tra vari specialisti siamo riusciti a offrire alle pazienti un trattamento innovativo adeguato da un punto di vista oncologico, ma soprattutto con ottimi esiti morfo-funzionali ed estetici con un approccio chirurgico che finora in Puglia non era mai stato applicato”. “Negli ultimi mesi – conclude – abbiamo trattato con successo quattro casi”.

Lo riporta l’ANSA