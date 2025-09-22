Edizione n° 5832

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Suicidi nelle forze di polizia, i sindacati chiedono più psicologi nelle questure
22 Settembre 2025 - ore  13:22

CALEMBOUR

RECORD // Politecnico di Bari, immatricolazioni record e occupazione post-laurea al 91%
22 Settembre 2025 - ore  12:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // TFM ai consiglieri regionali, Splendido (Lega): «Mai coinvolto, ho votato contro»

POLITICA TFM ai consiglieri regionali, Splendido (Lega): «Mai coinvolto, ho votato contro»

La nostra posizione resta chiara: stiamo e resteremo sempre dalla parte della trasparenza

TFM ai consiglieri regionali, Splendido (Lega): «Mai coinvolto, ho votato contro»

Joseph Splendido - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2025
Foggia // Politica //

Chiarezza sul tema del TFM (trattamento di fine mandato) ai consiglieri regionali. A ribadirla è Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, che in una nota prende posizione dopo le polemiche sorte attorno all’emendamento che introduceva un’indennità extra a fine legislatura.

«In merito alle notizie circolate sull’emendamento relativo al TFM dei consiglieri regionali – precisa Splendido – la Lega e il sottoscritto non hanno alcun ruolo in questa vicenda. La proposta porta la firma dei consiglieri Napoleone Cera e Antonio Scalera, quest’ultimo poi ha anche votato contro. Cera ha chiarito che si trattava di una sua iniziativa politica contro la maggioranza. Io non ho mai voluto firmare né mai firmerò un simile provvedimento».

Il consigliere leghista rivendica inoltre la propria contrarietà in aula: «Oltre a non aver firmato nulla, ho anche votato contro. Si tratta quindi di iniziative personali di altri consiglieri, che hanno già fornito pubblicamente le loro spiegazioni. È bene non confondere: io e la Lega non c’entriamo nulla con l’iniziativa e respingo con forza qualsiasi tentativo di tirare in ballo il mio nome o quello del partito. Ripeto: non vi è la mia firma e vi è il mio voto contrario».

Splendido conclude ribadendo la linea del suo partito: «La nostra posizione resta chiara: stiamo e resteremo sempre dalla parte della trasparenza, del buon senso e del rispetto dei cittadini pugliesi. Le priorità sono altre: sanità, lavoro, sicurezza, agricoltura, sostegno alle famiglie e alle imprese».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.