TFM ai consiglieri regionali, Splendido (Lega): «Mai coinvolto, ho votato contro»

Chiarezza sul tema del TFM (trattamento di fine mandato) ai consiglieri regionali. A ribadirla è Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, che in una nota prende posizione dopo le polemiche sorte attorno all’emendamento che introduceva un’indennità extra a fine legislatura.

«In merito alle notizie circolate sull’emendamento relativo al TFM dei consiglieri regionali – precisa Splendido – la Lega e il sottoscritto non hanno alcun ruolo in questa vicenda. La proposta porta la firma dei consiglieri Napoleone Cera e Antonio Scalera, quest’ultimo poi ha anche votato contro. Cera ha chiarito che si trattava di una sua iniziativa politica contro la maggioranza. Io non ho mai voluto firmare né mai firmerò un simile provvedimento».

Il consigliere leghista rivendica inoltre la propria contrarietà in aula: «Oltre a non aver firmato nulla, ho anche votato contro. Si tratta quindi di iniziative personali di altri consiglieri, che hanno già fornito pubblicamente le loro spiegazioni. È bene non confondere: io e la Lega non c’entriamo nulla con l’iniziativa e respingo con forza qualsiasi tentativo di tirare in ballo il mio nome o quello del partito. Ripeto: non vi è la mia firma e vi è il mio voto contrario».

Splendido conclude ribadendo la linea del suo partito: «La nostra posizione resta chiara: stiamo e resteremo sempre dalla parte della trasparenza, del buon senso e del rispetto dei cittadini pugliesi. Le priorità sono altre: sanità, lavoro, sicurezza, agricoltura, sostegno alle famiglie e alle imprese».