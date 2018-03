Manfredonia, Acli, ufficio tutela consumatori

Di:

Manfredonia – LE ACLI di Manfredonia “Circolo Gaetano Novellese”, da sempre accanto ai più deboli, nell’ottica di fornire al cittadino una tutela completa e a misura delle proprie esigenze, presentano due nuovi servizio gratuito aperto alla cittadinanza: l’ufficio TUTELA DEI CONSUMATORI e IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE.

In collaborazione con la Lega Consumatori -sede provinciale di Foggia (Associazione facente parte del CNCU -Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti- che tutela i diritti dei consumatori e degli utenti)- e con la Tota Consulting -ente accreditato per la mediazione civile e commerciale- il circolo ACLI di Manfredonia mette a disposizione i propri esperti per offrire consulenza gratuita in materia legale, fiscale, commerciale, assicurativa, bancaria, condominiale, immobiliare, familiare, tutela della salute e sanità pubblica.

Infatti sono attivi lo sportello per le consulenze in tema di Condominio e locazioni, CAF e Patronato, sportello Antiusura (mutui, conti coorrenti, finanziamenti), Sportello del Consumatore (per controversie con Telecom, Tim, Wind, Teledue, H3G, Vodafone, Fastweb, Sorgenia, Italgas, Edison, Enel, Eni, Trenitalia, Unicredit, Intesa San Paolo, Poste Italiane, Ania), Punto Famiglia (centro ascolto, mediazione familiare, Counselling, Gestione delle conflittualità e consulenza legale; Stalking).

Accanto all’US Acli che l’anno scorso ha seguito una serie di corsi Yoga per giovani ed adulti, sono in fase di avvio i laboratori di sperimentazione artistica teatrale e di canto, ed il centro turistico Acli per l’organizzazione di viaggi sociali. La nostra sede è in Corso Roma n°121 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Puoi venirci a trovare per conoscere i nostri servizi e, se vuoi, per impegnarti con noi a migliorarli.

