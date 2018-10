Di:

Barletta. DURAKU Ledian, 20enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana, confezionata in 70 bustine pronte per lo spaccio, nell’ambito di controlli effettuati a Barletta dai poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L’uomo, poco prima che gli agenti entrassero in casa, si è precipitato in bagno ed ha tirato lo scarico del wc, facendo credere di essersi sbarazzato di quanto illegalmente detenuto; tuttavia, grazie ad un’accurata perquisizione, i poliziotti hanno individuato una busta che conteneva la droga, appesa ad un chiodo conficcato all’esterno dell’abitazione, nei pressi del finestrino del bagno. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente e bilancini di precisione. L’uomo si trova ora ristretto nel carcere di Trani.

A seguito di segnalazioni giunte da parte di genitori che frequentano con i propri figli i giardini del Castello Svevo di Barletta, i poliziotti hanno arrestato Chriti Helmi, pregiudicato 25enne residente a Barletta.

L’uomo è stato sorpreso, durante un appostamento, mentre veniva contattato da diversi giovani che volevano acquistare marijuana. Gli Agenti, infrattati tra la vegetazione, sono intervenuti ed hanno bloccato lo spacciatore e gli acquirenti.

A seguito di perquisizione personale, sono state recuperate le dosi vendute poco prima e lo stupefacente che il 25enne nascondeva negli slip: 30 grammi di marijuana, due dosi di cocaina e la somma di 30 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tratto in arresto, è stato associato nel carcere di Trani.

