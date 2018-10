Incidenti stradali: un morto nel Salento

Di:

(ANSA) – ALEZIO (LECCE), 22 OTT – Un uomo di 42 anni, Alessandro Nocco, di Taviano (Lecce) è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla sulla strada provinciale 59 Taviano-Alezio. L’uomo era alla guida di una Smart fortwo cabrio. Per cause in corso di accertamento, all’uscita di una curva ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Nell’impatto l’auto si è ribaltata e il conducente, chef presso una struttura ricettiva di Gallipoli, è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.