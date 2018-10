Parco del Gargano, il ministro Costa: “Nei prossimi giorni il nuovo presidente”

Di:

“Il nuovo presidente del Parco Nazionale del Gargano? Molto presto. Ieri ho avuto un proficuo colloquio con il presidente della Puglia, Michele Emiliano, siamo sulla buona strada”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenendo questa mattina a Foggia nell’ambito del progetto Plastica free. “Non faccio questione di colori, di appartenenze o di steccati. A me non interessa se il prossimo presidente è di destra o di sinistra, interessa un buon curriculum e deve appartenere alla natura. Tutto il resto non me ne può fregare di meno. Sono arrivati tanti curriculum, con Emiliano li valuteremo e daremo priorità a chi ama, conosce e tutela la natura. Decideremo nei prossimi giorni”.

FONTE www.ondaradio.info