Rosa Fariello arriva 3ª al Mondiale di “The Miss Globe” (FOTO)

Di:

“Ci ho messo il cuore cuore e la passione per portare in alto il nome dell’Italia🇮🇹🇮🇹🇮🇹 e per la prima volta nella storia l’Italia arriva 3 al mondiale di “The Miss Globe” …Grazie a voi a tutti per la bontà e il rispetto che avete per me … vi regalo questa CORONA 🌻🌻🌻🌻”. (Rosa Fariello, Manfredonia)

”La nostra compaesana Rosa Fariello arriva 3ª al Mondiale di “The Miss Globe”, per la prima volta nella storia l’Italia e ci regala questa bella corona”.