Selezione di tre istruttori amministrativi mediante mobilità volontaria

Il Comune di Manfredonia ha indetto una selezione pubblica di mobilità volontaria, per curricula e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di tre posti di categoria ‘C’ con profilo professionale di ‘istruttore amministrativo’.

I requisiti di partecipazione, le procedure di selezione ed il reclutamento sono contenuti nell’Avviso pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente à Bandi di concorso del sito internet istituzionale.

Le domande di partecipazione, redatte secondo apposito schema approvato, dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet istituzionale, utilizzando le seguenti modalità:

• tramite raccomandata A/R in busta chiusa recante l’indicazione “Selezione per mobilità volontaria per la copertura di 3 posti di istruttore amministrativo di categoria C”;

• consegna a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia, anche senza busta;

• a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it . In tal caso, la domanda e tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente ed esclusivamente in formato PDF dall’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.

In caso di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il termine di cui sopra, purché il plico arrivi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia entro il settimo giorno successivo alla data di scadenza. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la acadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Tutta la documentazione (avviso e schema di domanda) è disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.manfredonia.fg.it/concorsi/home.htm .

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Gestione delle risorse umane:

tel: 0884/519231.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)