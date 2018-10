Sversamenti liquami nei valloni di Macchia “Amministrazione intervenga”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Tempo fa, numerosi cittadini della Frazione Macchia hanno denunciato pubblicamente lo sversamento di liquami dai depuratori di Monte Sant’Angelo nei Valloni che attraversano Macchia, con conseguenze prevedibilmente nefaste per i terreni, le persone e l’ambiente in genere. Sono passati mesi da allora e, nonostante l’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo sia stata chiamata ad intervenire obbligando Acquedotto Pugliese a trovare una soluzione a questa situazione, nulla è cambiato. Lo sversamento di liquami si verifica soprattutto durante i giorni di pioggia, quando evidentemente le vasche dei depuratori traboccano per l’eccessiva presenza di liquami in genere e di acqua piovana; grave, invece, sarebbe se lo sversamento è voluto, cioè se sia Acquedotto Pugliese ad autorizzare l’apertura delle paratie durante le piogge, pensando che nessuno possa accorgersi di quanto accade.

Forza Italia invita il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, a richiamare AQP per trovare entro subito una soluzione al problema che può avere conseguenze serie sulla salute dei cittadini”. (Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)