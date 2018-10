Tre eventi per ricordare i 40 anni dell’introduzione della Legge Basaglia

Di:

Bari. Una serie di eventi per ricordare i 40 anni dall’introduzione della Legge Basaglia. A partire da oggi pomeriggio Amministrazione Comunale di San Severo, la Consulta delle associazioni e la ASL Foggia organizzano tre incontri per sottolineare l’importanza di una legge da tanti definita di respiro storico che riguarda i malati di mente.

“La legge Basaglia – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti – introdotta il 13 maggio 1978 ha consentito a tanti affetti da malattie psichiatriche di vivere una vita cosiddetta “normale”, senza perdere i diritti civili come accaduto per decenni a tanti individui. Attraverso la legge voluta dallo psichiatra Basaglia migliaia di persone hanno riacquistato il diritto a vivere creando in tanti luoghi la possibilità di cominciare un percorso di riabilitazione per il reinserimento nella società”.

Ecco nel dettaglio il programma.

LUNEDI’ 22 OTTOBRE – ore 18,30 – Foyer Teatro Comunale

Seminario sul tema: “Franco Basaglia: a 40 anni dall’approvazione della legge n. 180. Saluti: Sindaco avv. Francesco Miglio. Relatori: dr. Domenico Tancredi – Direttore SPDC Ospedale di San Severo; dr. Marco Pascucci – Dirigente Medico SPDC – Ospedale di San Severo; Mario Solimando – Infermiere SPDC Ospedale di San Severo. Progetto “Mani” di AVO San Severo. Mostra dei disegni, dei pensieri e dei manufatti creati dagli ospiti dello SPDC insieme al Volontari AVO.

VENERDI’ 26 OTTOBRE – ore 11,00 – I.T.I.S. Minuziano – Via Apricena, 2.

Proiezione del film “Si può fare” del regista Giulio Manfredonia – a cura di A.DA>.SA.M in collaborazione con il Centro Diurno Psichiatrico di San severo. Seguirà un dibattito sull’argomento.

SABATO 27 OTTOBRE – ore 18,00 – Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi. “Sfilata dei Costumi di scena” prodotti negli anni dal “Laboratorio di Sartoria” a cura di A.DA.SA.M. in collaborazione con il Centro Diurno Psichiatrico di San Severo. Proiezione di immagini che documentano i momenti più importanti del Laboratorio di Sartoria. Esibizione musicale del gruppo SaxArt a cura dell’Associazione “Esperti in campo” – Famiglie e utenti di Art Village e della rete sociale connessa.

San Severo, 22 ottobre 2018