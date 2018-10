U cappille

Di:

Quanne dice nu cappille,

che ne séje che port’apprisse…

Dice: “che tine mmènde?”

Citte, aspitte nu mumènde.

Dì nu poche:accum’u mitte?

“Nzerréte, a falda caléte

e llu bbavere javezéte!“

Addije, ji na vècchja storje,

ji fernute lla camorre…

“E vé bbune mbrond’a mbronde?”

Sì nn’ome c’asséje ne ngonde.

“E sì, mo m’u mètte sènz’impègne…“

Allore à pèrse ogne retègne

Dice: “Accume me ll’agghja mètte?”

E ggjà à pèrse a pacejènze.

Allore ne nzéje sté a llu schèrze,

ne nge jènne troppe de frètte

c’angore ne ngj’accummènze.

Sì, accum’u fé u salute:

avascj’a chépe a revèrènze?

Allore à pèrse a cuscjènze.

Llu tucche e fé nu cènne?

Sì vècchje e ne ndine sènne.

Llu live nda cuddu mumènde?

E te po’ venì n’accidènde.

Ne nde llu mitte, ne nge pinze?

Allore ggjà à pèrse i sinze.

Mo, mm’adda dice: i capille?

Sì, i capille, ne lli tine?

Sì speléte, nn’à fatejéte?

Ah, no, lli tin’annanze?

Ji mmègghje ca me ne scanze.

Sì modèrne, sì nu dure,

cume sacce ca jé pavure.

Ne nzì de sti fatte, so’ ccurte?

Vé a lla mode, sturte e returte,

ma sì curte de cerville,

vule accume a na vucille.

Dice: “pur’a ttè agghje capite,

ma cume fé signerije,

a mmè truve tanda scuse?”

Oh, jummene mbise

e fèmmen’accise.

Allore nn’à viste a facce?

“ Eh ssì, e che ne sacce?”

Nn’à viste a catobbe,

nn’à vist’a gobbe?

Quanne passe ne nzind’a glorje?

“Ma che so’ tutte sti storje?”

Angore nn’ha capite?

Sì proprje nn’ome vive.

Ije so’ nu scattamurte

E déche cunde schjtte a i murte!

Pascalonia

Il cappello

Quando dici un cappello,/ che ne sai che cosa ti porta appresso./Dici: “che hai in mente”./ Zitto, aspetta un momento./ Dimmi un poco, come te lo metti?/ “Inserrato e con il bavaro alzato.”/ Addio, è una vecchia storia,/ è finita la camorra…/ “E va bene sulla fronte?”/ Sei un uomo che assai non conta./ “Eh ssì, mo me lo metto senza impegno”./Allora hai perso il ritegno./ Dici:” e come me lo devo mettere?/ E hai perso di già la pazienza?/ Allora non sai stare allo scherzo,/ non andare di fretta/ che ancora non incomincia./Dimmi, come fai il saluto?/ Abbassi la testa e fai la riverenza?/

Allora hai perduto la coscienza./Lo tocchi e fai un cenno?/Sei vecchio e non hai senno./Lo togli in quel momento (istante)?/ e poi ti viene un accidente (malanno)./ Non te lo metti, non ci pensi?/ Allora di già hai perso i sensi./Mo, mi devi dire: i capelli,/sì, i capelli, non li tieni?/ Sei pelato, non hai lavorato./ Ah, no, li porti (tirati) avanti?/ è meglio che mi allontani./ Sei moderno, sei un duro,/ come se lo sapessi che hai paura./ Non sei di questi fatti, sono corti?/ vai alla moda: sono storti e ritorni (ricurvi),/ ma sei corto di cervello./ voli come un uccello./ Dici: “pure te ho capito./ ma come fa sua signoria/, a me trova tante scuse”./ Oh, uomini impiccati/ e donne uccise./ Allora non hai visto il viso./ “Eh ssì, e che ne so?”/ Non hai visto la catobba?/ non hai visto la gobba?/ quando passo non senti la gloria?/”Ma che cosa sono tutte queste storie?”/ Ancora non l’hai capito,/ sei proprio un uomo vivo./ Io sono un beccamorto (becchino)/ e dò conto solo ai morti.