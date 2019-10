A Manfredonia finalmente ci sarà “un Amore di Natale”

AMA – Associazione Manfredonia Attiva pro Commercio & Turismo – è lieta di presentare “un Amore di Natale” ovvero vivere il Natale 2019 rianimando la nostra cara città con luci ed eventi riassaporando i principi di aggregazione, solidarietà e positività tipici di questo periodo dell’anno.

Il percorso delle luminarie, il villaggio di Babbo Natale e la lotteria natalizia, oltre agli eventi offerti dalla Pro Loco Manfredonia, Ass. italiana Amici del presepio, Ass. presepistica Sipontina Giuseppe Furio, Ass. Artigiani e piccoli imprenditori, ANFAAS e Delfino, quali la natività in cartapesta, il mercatino di Natale, i presepi in mostra, sono solo alcuni dei punti che costelleranno il calendario natalizio, idee alimentate dalla voglia comune di fare per il bene dell’intera comunità.

Ovviamente è una grande sfida per l’associazione e per le sue compagne di viaggio. Le spese, tutte a carico dell’organizzazione (per i noti motivi legati alla situazione economica dell’ente pubblico) sono imponenti e gravose; ciò nonostante la necessità di voler voltare pagina e tentare di far ripartire la nostra terra, incoraggiare le imprese locali ed alimentare la speranza di tutti i manfredoniani che non si arrendono e credono possibile un nuovo inizio per la propria città, ci ha spinto ad accendere i motori e partire per questa nuova ed entusiasmante avventura.

“Manfredonia ha bisogno di tutti noi indistintamente”

Manfredonia ha bisogno di tutti noi indistintamente. Il momento è oggi e tutti, commercianti, esercenti, imprenditori e cittadini possono contribuire per muovere i primi passi verso una nuova storia d’amore con la terra che ci ospita. Da pochi giorni il direttivo AMA ha iniziato la raccolta dei contributi economici presso tutte le attività del centro storico e delle vie principali della città.

Siamo fiduciosi nella risposta positiva dei nostri concittadini e nella loro fattiva collaborazione per realizzare “un Amore di Natale”.

Ama Manfredonia, Manfredonia ti ama.

Il Direttivo