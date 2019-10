Bovino tra i 20 borghi più belli d’Italia, I in Puglia

È andata in onda su Rai 3, nella serata del 20 ottobre, la finale della trasmissione de “IL BORGO DEI BORGHI”, il programma condotto da Camila Raznovich, che ha visto tra le finaliste il borgo di Bovino.

Nonostante il rammarico per il mancato approdo alla finalissima che vedeva in gara quattro dei 20 Borghi finalisti, ciò che resta è lo splendido risultato conseguito, grazie alla nomina di Bovino come BORGO PIÙ BELLO DI PUGLIA. In attesa del piazzamento finale nella graduatoria Nazionale, il Sindaco Vincenzo Nunno e la Presidente della Pro Loco, Maria Rosaria Lombardi esprimono soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo prefissato, correlato in primis alla grande visibilità che una rete televisiva nazionale può fornire in termini turistici per Bovino e i Monti Dauni. Al contempo esprimono la più alta forma di ringraziamento a tutti coloro che, dapprima a mezzo di votazione web e successivamente con il televoto, hanno permesso il raggiungimento di questo splendido risultato !

“GRAZIE a tutti i bovinesi, residenti ed emigrati per aver sostenuto Bovino. GRAZIE ai Sindaci dei Monti Dauni e della Capitanata, al Presidente della Provincia Nicola Gatta, all’ Assessore Regionale al Turismo Loredana Capone per aver, tutti insieme, sostenuto anche mediaticamente Bovino nella corsa al titolo finale. Grazie a “ I Borghi più Belli d’Italia. Grazie a tutte le associazioni culturali che, a vario titolo, hanno operato su Bovino e non hanno perso occasione per sostenerci! Grazie alle tantissime persone che hanno provato a sostenerci con il voto ma che, per motivi ancora sconosciuti, si sono visti rifiutare il voto dal sistema.

Un risultato importante perché raggiunto dall’intero territorio dei Monti Dauni, della Capitanata e dell’intera Puglia! Grazie per tutto il lavoro svolto dai collaboratori dell’Amministrazione Comunale per l’ importante ruolo nell’ ambito comunicativo e promozionale sull’intero territorio regionale. Bovino per un giorno ha fatto parlare di se su tutte le testate giornalistiche di Puglia, rendendoci ancor più orgogliosi di essere uno de “I Borghi Piu’ Belli D’Italia” e “Borgo più Bello di Puglia”. Un motivo in più per venirci a visitare, visitare questo splendido territorio,i Monti Dauni, ancora poco conosciuti, e scoprire l’ immenso patrimonio culturale, storico, naturalistico, enogastronomico e umano che Bovino e i Monti Dauni custodiscono e che vogliamo rendere fruibile a tutti i visitatori.

Per Bovino e i Monti Dauni è stato un onore rappresentare la Puglia ed i pugliesi.” Queste le parole del Sindaco di Bovino, Vincenzo Nunno.