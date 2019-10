Comparti Manfredonia. Ecco i tecnici per “l’alta sorveglianza e collaudi lavori urbanizzazioni”

Manfredonia, 22 ottobre 2019. Con recente deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, dr. Vittorio Piscitelli (con i poteri in questo della Giunta Comunale), è stato deliberato di formulare atto di indirizzo al Dirigente del 6° Settore per riorganizzare le attività dell’Ufficio infrastrutture, “secondo le indicazioni che seguono:

− si stabilisce di individuare fin d’ora, i tecnici da coinvolgere per l’alta sorveglianza e i collaudi dei lavori delle urbanizzazioni dei comparti già avviati e degli allacciamenti generali, come di seguito riportato: ALTA SORVEGLIANZA/COLLAUDO: ing. Giuliani Giampio (Capo Servizio V Settore); ing. Di Iasio Biagio (Capo Servizio V Settore); ing. Ferrara Marco (Capo servizio I Settore);

− per i comparti nei quali è già stata nominata la commissione di collaudo, e per gli allacciamenti generali in corso di realizzazione, dovrà essere individuato soltanto l’incaricato dell’alta sorveglianza, supportato eventualmente da gruppo di lavoro costituito da personale interno ed individuato con provvedimento del dirigente del servizio infrastrutture;

“Per i nuovi comparti e per le nuove opere di allacciamento generale si dovrà procedere alla nomina dell’Alta Sorveglianza e dei collaudatori”

− per i nuovi comparti e per le nuove opere di allacciamento generale si dovrà procedere alla nomina dell’Alta Sorveglianza e dei collaudatori, secondo quanto stabilito con il presente provvedimento e dalle singole convenzioni;

− le funzioni svolte dal responsabile dell’Alta Sorveglianza saranno quelle previste dalle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici per il Responsabile del Procedimento ed in parte quelle del Direttore dei Lavori per quanto attiene alla scelta dei materiali, alle varianti non sostanziali ed alla diretta esecuzione delle opere;

− le funzioni svolte dagli incaricati di collaudo saranno quelle proprie previste dal Codice degli appalti.

− dovrà provvedersi alla nomina dei tecnici incaricati dell’Alta Sorveglianza, dei collaudatori e dell’eventuale gruppo di lavoro, secondo il principio di rotazione degli incarichi tenendo conto che il compito di responsabile del gruppo di lavoro può essere attribuito in via esclusiva a tecnici laureati con adeguata competenza per le opere stradali e le reti tecnologiche interrate.

− ove prevista la presenza del componente della commissione esterno all’amministrazione, tale professionista sarà individuato con procedure di evidenza pubblica”.

“Dal presente provvedimento non derivano oneri né diretti ne indiretti a carico del bilancio comunale”.

