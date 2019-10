Diorhà in finale al Premio Donida

Dopo la semifinale tenutasi al Fico di Bologna lo scorso 19 Ottobre, Diorhà è pronta a ripartire per la finale che si terrà in 30 Ottobre al Memo music club di Milano. Quello dell’artista foggiana è stato un anno sicuramente ricco di viaggi ed incontri importanti. Dall’esperienza sanremese e l’uscita del singolo Riparto Adesso, passando per l’estate ricca di live e di soddisfazioni, fino ad arrivare ad un autunno altrettanto positivo.