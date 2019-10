Doppietta GYMNASIA nel Campionato Regionale Allieve Gold a squadre della FGI

Domenica 20 ottobre 2019 si è svolta la seconda prova regionale con annessa finale del Campionato a squadre Allieve GOLD della Federazione Ginnastica d’Italia.

Presso l’impianto della società “Enel-La Rosa” a Brindisi, Polo Tecnico FGI della regione Puglia, si sono scontrate squadre pugliesi che militano nelle competizioni altamente specialistiche della Federazione Ginnastica d’Italia, tra le quali la Società Ginnastica GYMNASIA, società di ginnastica artistica di Manfredonia, unica del territorio, presente in gara.

La Società Ginnastica GYMNASIA, scese in campo lo scorso 6 ottobre 2019, durante la prima prova di campionato, che ha visto la squadra delle piccole salire sul secondo gradino più alto del podio con qualche sbavatura di troppo. La squadra delle ginnaste più grandi, invece, non aveva preso parte alla competizione a causa di un risentimento fisico di una ginnnasta.

La Società Ginnastica GYMNASIA, presente alla competizione di domenica con 8 ginnaste divise su 2 squadre in 2 categorie è riuscita ad ottenere la 1°POSIZIONE in tutte le categorie di gara presentate grazie alle ottime esecuzioni delle ginnaste. Sono scese in campo le squadre della categoria Allieve 3A (classe 2011-2010-2009) e della categoria Allieve 3B (classe 2008-2007) con le ginnaste Manfredoniane Cinque Annapreziosa, Prencipe Chiara, Caputo Gaia, De Giosa Martina, Guerra Siria, Strinati Ylenia, la piccola Pacillo Elisabetta alla sua prima esperienza di gara e Strippoli Sarah, ginnasta in prestito da una società del nord Barese.

E’ con determinazione e spirito da guerrere che queste piccole ginnaste stringono i denti e conducono la gara, portanto a casa non solo il 1°POSTO della gara ma anche il 1°POSTO dell’intero campionato. E’ con i punteggi più alti dell’intero campionato, infatti, che queste bambine portano la Gymnasia ad essere CAMPIONE REGIONALE 2019 con entrambe le squadre presenti in gara!

“Siamo più che soddisfatti! – ci scrive la prof.ssa Federica Iantosco, tecnico che segue queste piccole ginnaste – Le ginnaste più piccole, in gara per il Campionato Allieve GOLD 3A, erano ad un passo dalla prima posizione già nella scorsa gara, una gara che però le ha viste sottotono, piena di errorini sparsi un po su tutti gli attrezzi. Purtroppo è uno sport molto difficile da gestire, soprattutto da un punto di vista pscicologico e molto spesso queste bambine, arrivano in gara dopo una notte passata in albergo, fuori dalle mura della loro casa e delle loro abitudini, lontane dai loro genitori. In questa seconda prova hanno invece mostrato carattere! Sono state cariche tutta la settimana, anche durante le prove in palestra e tra compiti, catechismo, scuola, impegni.. Non è facile! Questa volta abbiamo deciso di mettere alla prova, con l’esperienza della squadra Allieve Gold 3B, anche le nostre ginnaste che hanno partecipato alle scorse competizioni Silver che, seppur con difficoltà, hanno portato a casa un esperienza diversa di crescita e confronto! Dopotutto insegnamo costantemente che si lavora per migliorarsi! Era un livello decisamente ostico per loro, soprattutto alle parallele, attrezzo che nelle competizioni Silver si può decidere di non portare in gara. Qui è obbligatorio e il suo punteggio finale decisivo! Dopo le Finali Nazionali di Rimini dello scorso giugno siamo nuovamente scesi in gara, questa volta nella sezione Altamente Specialistica della Ginnastica. Siamo scesi in campo con 2 squadre. Abbiamo portato a casa 2 primi posti alla seconda prova regionale Gold, tanto sperati ma completamente inaspettati. Abbiamo 2 squadre Campionesse Regionali GOLD e siamo felicissimi e super soddisfatti! Adesso siamo nuovamente pronti per ritornare a lavoro per la prossima tappa che ci vedrà scendere in campo nella fase interregionale che si terrà ad Agrigento, in Sicilia, il prossimo 16 novembre! Siamo consapevoli di essere una delle società più medagliate della regione e nel settore silver anche d’Italia, ma la gara molto spesso si vince per strategia e non solo per qualità tecnica. Sappiamo però che anche questa è in crescita e abbiamo innumerevoli progetti per far si che cresca ancora e in maniera costante. Stiamo nuovamente investendo sulle nostre attrezzature e siamo pronti ad andare avanti, seppur con difficoltà. E’ difficile per noi. E’ difficile per le bambine. E’ difficile per le famiglie che seguono queste bambine con innumerevoli sforzi, soprattutto economici. Non abbiamo sponsor ed ogni trasferta è finanziata escusivamente dalle famiglie! Ma noi non molliamo e siamo certi che prima o poi, troveremo chi ci darà una mano!”

Non possiamo far altro che mandare un grandissimo “In Bocca Al Lupo” a questa giovanissima società, che milita da soli 5 anni, con dedizione e professionalità, all’interno della Federazione Ginnastica d’Italia. E’ l’UNICA SOCIETA’ di ginnastica artistica, a Manfredonia, con un settore Agonistico e di Alta Speciallizzazione avviato e in continua crescita. Ha cominciato 5 anni fa acquistando attrezzatura, investendo in competenze, costruendo le squadre che oggi portano alto il nome della città di Manfredonia in giro per l’Italia.. Non solo una passione ma una vera scelta di Vita quella dei due tecnici, Federica Iantosco e Tommy Calabrese, che gestiscono e operano al suo interno. Questo è un fiore all’occhiello della nostra città che va sostenuto e incentivato! Forza Gymnasia!