Foggia. Parte “Salone Lavoro e Creatività”: aziende valutano curriculum (ELENCO)

Foggia. E’ partita stamani la seconda edizione di JOB, il Salone del Lavoro e della Creativitàorganizzato dall’Università di Foggia, in collaborazione con la Regione Puglia(assessorato alBilancio e Politiche giovanili), col patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche socialie del Comune di Foggia.

L’obiettivo è provare a bissare il successo della primaedizione, andata oltre ogni aspettativa, ma i numeri della vigilia di JOB ‘19 sembrano parlare già chiaro: 60 aziende, circa 6000 tra colloqui e incontri professionali, 9 artigiani, 3 spin off e 7 start up.

Il Salone del Lavoro e della Creatività– che si terrà dal 22 al 24 ottobre presso il padiglione nuovo della Fiera di Foggia, ingresso in viale Fortore– tenterà di interpretare le esigenze di sintesi e rapidità del mercato del lavoro, mettendo uno di fronte all’altro chi cerca e chi offre un’occupazione (a vario titolo e durata). Rivolto innanzi tutto ai laureati dell’Università di Foggia, JOB è inevitabilmente aperto anche ai laureati delle altre università italiane e straniere, quindi a laureandi, agli studenti e no di qualsiasi età e provenienza, purché il loro curriculum – con annessa candidatura ed eventuale profilo professionale – venga allegato alla richiesta di colloquio.

Alle 16,30 (padiglione nuovo Fiera di Foggia) la cerimonia di inaugurazione, a cui hanno preso parte il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci; l’assessore regionale al Bilancio e alle Politiche giovanili, avv. Raffaele Piemontese; il Sindaco di Foggia, dott. Franco Landella; il Vescovo di Foggia, mons. Vincenzo Pelvi; il Commissario straordinario della Fiera di Foggia, avv. Massimiliano Arena; il presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia, Antonio Pellicano; mentre le conclusioni sono state affidate al Rettore eletto dell’Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone. Ospiti e intrattenitori, al termine della cerimonia, il cuoco-comico Andy Luotto, che si soffermerà sulla collaborazione con l’ENAC (Ente nazionale Canossiano) che, durante il Salone, si occuperà del ristoro di ospiti e aziende partecipanti.

ELENCO AZIENDE

2 1 5 4 3

Oltre a Luotto, interverrà anche il comico barese Pinuccio (Alessio Giannone), inviato di Striscia la Notizia, che racconterà a ospiti, studenti e candidati la propria esperienza personale all’interno di un mondo altamente competitivo e conflittuale come quello dello spettacolo (appuntamento a cura del Teatro Pubblico Pugliese).

L’inaugurazione è stata preceduta, alle ore 15,30, da un press tour, in cui gli operatori dell’informazione che interverranno saranno accompagnati tra gli stand e le aree comuni del Salone, al fine di raccontarne obiettivi e potenzialità prima dell’arrivo dei candidati. IlSalone del Lavoro e della Creatività dell’Universitaà di Foggia offrirà, dunque, la rara possibilità di incontrare 60 aziende (provenienti da tutta Italia) che selezionano personale.

Quest’anno, oltre alle aziende che selezioneranno talenti attraverso incontri, colloqui e interviste professionali, sarà concesso più spazio alla libertà di espressione e alla creatività: spin-off, start up, aziende multimediali e digitali, frontiere produttive innovative che effettueranno selezione del personale attraverso metodi tradizionali ma anche attraverso la libera espressione del talento dei candidati.

Proprio per esaltarne le caratteristiche individuali e l’esternazione del temperamento, l’Università di Foggia ha pensato all’allestimento di uno speak corner (proprio come quello di Hyde Park, a Londra) in cui ciascuno potrà esprimere la propria idea di sviluppo, futuro e progresso condiviso, magari attraverso l’illustrazione di un progetto o un’intuizione a cui – per diverse ragioni – nessuno aveva dato ascolto prima: lo spazio sarà coordinato dagli organizzatori del Salone, che garantendo la libertà degli interventi avranno, tuttavia, il compito di scongiurare l’eventuale utilizzo improprio di questo spazio. Di seguito spin off e start up presenti a JOB ‘19.