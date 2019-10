Genova, emergenza morte cani. Schmidt “Pronti per intervenire gratis”

“Preso atto della crescente emergenza sul territorio ligure, in particolare nel Comune di Genova dei ferimenti/infortuni e decessi legati all’assunzione di bocconi avvelenati o esche (con chiodi/puntine) sul territorio Ligure in particolare nel Comune di Genova, il sottoscritto, insieme a Virginia Ancona ha deciso dimettere a disposizione GRATUITAMENTE della Comunità le proprie competenze professionali ed offrire ai proprietari due giornate intere di lavoro (12/13 novembre 2019), dove saranno trattate sia a livello teorico ma soprattutto a livello pratico l’Indifferenza e il rifiuto alle esche e bocconi avvelenati.

A livello teorico sarà svolta anche un’ampia parte dedicata alla prevenzione, al senso civico, al decoro legato alla raccolta delle feci e pulizia delle urine, inclusivo dell’obbligo di utilizzo della bottiglietta per le urine.

Nella fattispecie si offrirà ai proprietari e rispettivi cani, la possibilità di insegnare le tecniche per fare in modo che il cane non assuma alcun alimento/esca/boccone dal suolo. Le nostre tecniche collaudate da anni, hanno permesso di salvare molte vite di cani e vorremmo poter offrire questa possibilità anche ai proprietari di cani del Comune di Genova.

L’invito sarà esteso ai Veterinari e ASL Veterinaria, Regione e Liguria (per cui é stato richiesto il Patrocinio).

Virginia Ancona e Ivan Schmidt sono Istruttori Cinofili ed esperti di rieducazione comportamentale riconosciuti a livello internazionale. Inoltre Ivan Schmidt Dog Trainer Professional è Certificato DTP – Bureau Veritas (Cepas), Docente ENCI, Docente alla Bocalan di Madrid e Vincitore del Premio Internazionale del Cane, 2018.

La città di Genova ospiterà dunque questo evento molto importante che permetterà oltre a svolgere una forma di prevenzione a salvare molte vite di cani. Si dichiara che l’iniziativa non ha scopo di lucro ed è totalmente gratuito. Interessati possono iscriversi inviando una mail a eventimareemonti@gmail.com. Vorremo poi estendere il progetto ad altre Regioni e Comuni interessati”.

Ivan Schmidt