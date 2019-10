Il genio tra arte e gastronomia, con il critico Valeriano Venneri

Uomo di ingegno unico e talento universale, eclettico, estremamente versatile e anche cuoco provetto ed estimatore della buona cucina: è questo il volto meno noto ma sicuramente interessante di Leonardo da Vinci, il genio toscano scomparso nel 1519.

Sarà un evento molto originalequello in programmavenerdì 25 ottobrea Foggia a ricordare il quinto centenario dalla mortedel genio, con lo storico dell’arte e critico Valeriano Venneri, esperto in Rinascimento e Barocco italiano, pugliesedi San Giorgio Ionico che ha scelto la Spagnacome sua residenza.

Venneri frequentacongressi internazionali, ha collaborato con pagine culturali di riviste italiane, spagnole e inglesi. Tiene stabilmente conferenze per enti pubblici e privati su Michelangelo, Leonardo, Andrea Mantegna, Caravaggio, Botticelli e molti altri. Inoltre, da alcuni anni organizza cene di Arte e Gastronomia in Italia, Spagna, Inghilterra. L’idea, a quanto pare, nasce dal celebre aneddoto dei carciofi di Caravaggioche l’artista, notoriamente collerico e istintivo, gettò addosso a un garzone in seguito ad un battibecco.

Venneri sarà a Foggia, a Tenuta Fujanera, su via Bari nei pressi del Quadrone delle Vigne, perraccontare Leonardo in modo anticonvenzionale, con questa cena a tema, per la prima volta in Puglia: quattro opere abbinate a quattro incontri con il gusto, sorprese a parte, curati dallo chef Fabio Giannetta.

“50% cucina e 50% arte per raccontare la creatività pittorica in forma amena e conviviale– spiega Valeriano Venneri – con un menu ispirato agli appunti di cucina di Leonardo, abbinati a pregiati prodotti locali. Leonardo sin dall’infanzia nutriva una forte passione per il mondo della ristorazione. Si racconta cheavesse lavoratocome camerierea Firenze, poipromosso a cuoco, rinnovando i menù da taverna dell’epoca con quella che oggi definiamonouvelle cuisine per il suo lato sperimentale unito a una riduzione nella quantità delle portate. Poi aprì laTaverna delle Tre Rane con l’amico Sandro Botticellimachiusero dopo poco tempo, forse a causa dell’eccessiva modernità dei piatti”.

Durante la serata, inoltre, ci saranno dei foulard ispirati a opere di Leonardo creati dall’artista Vincenzo Nasuto, anche lui pugliese di Castellana Grotte.

Appuntamento venerdì 25 ottobre alle 21, prenotazione obbligatoria al 340/1844418.