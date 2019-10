Il legale di Cera chiede la revoca della misura cautelare

“Con testimonianze e prove documentali Napoleone Cera ha chiarito di non aver mai fatto pressione o minacce sul Consorzio di Bonifica”. Così l’avvocato Michele Curtotti che assiste legalmente il consigliere regionale dopo l’interrogatorio di garanzia fissato oggi davanti a Gip Armando Dello Iacovo.

“L’emendamento sui consorzi di bonifica non era presentabile in quei termini, infatti domani in consiglio regionale è in discussione una riforma che va in senso totalmente opposto. Della questione il mio assistito si è occupato una sola volta, poi la sua attività non ha più riguardato i consorzi. Attendiamo la decisione del Gip sulla revoca della misura cautelare”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI