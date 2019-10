Indossare calore e morbidezza con Sugar Almond, colore d’autunno

Chi non ricorda una delle scene madri del film Il Diavolo veste Prada in cui la guru della moda Miranda Priestly fulmina, con lo sguardo, una giovane e sprovveduta Andy Sachs e la stronca con un tagliente monologo riguardo la scelta di un preciso colore per gli accessori della nuova collezione, da proporre sulle passerelle? In quel caso, il colore in questione era il “ceruleo”.

Effettivamente, ogni anno e per ogni stagione, i grandi stilisti decretano quali saranno le nuances che non potranno mancare negli armadi di tutte noi. Dato che non siamo tutte amiche di Carrie Bradshaw in Sex and City e non abbiamo i pass per le sfilate delle settimane della moda newyorkesi, per essere all’avanguardia dobbiamo accontentarci di sfogliare le riviste di moda come Vogue, che puntualmente pubblica i dieci colori must delle varie stagioni, documentarci sulle tonalità selezionate da Pantone oppure dedicarci al gran tour delle vetrine dei nostri negozi preferiti.

Da grande appassionata di colori e da devota seguace di nostro signore Lo Shopping, questo autunno sono stata attirata da una tonalità di marrone che solito non rientrava tra i miei gusti. Sto parlando dello Sugar Almond, caldo, dolce e avvolgente come una mandorla appena ricoperta di zucchero, da qui il nome della tinta Pantone. Per i puristi del colore, trattasi delle tonalità del Terra di Siena Bruciata che nelle proposte autunnali, dalle gonne ai maglioncini, dagli stivali ai capispalla, viene abbinato sia con colori caldi come il ciclamino o il rosa Schiaparelli o con toni freddi come l’ottanio o il ceruleo, appunto.

L’opzione dell’abbinamento con l’intramontabile nero è sempre presente ma io preferisco, in assoluto, il colore che amplifica tutti gli altri donando loro nuova luce, il colore più affermativo e prepotente di tutti, a pensarci bene, il colore dell’indipendenza e della perfezione ma allo stesso tempo della semplicità, quello che amo di più indossare: il bianco. Insomma un mix perfetto, secondo le interpretazioni psicologiche, di questa dolce tonalità di marrone che simboleggia la terra e del bianco in tutte le sue sfumature che esprime cambiamento, libertà e creatività.

Ho pensato che forse il desiderio di avvolgermi in questi due colori potrebbe esprimere la voglia di indossare calore e morbidezza per poter affrontare un autunno un po’ distratto e un po’ dolciastro, come cantava Carmen Consoli qualche anno fa. E voi, quali abbinamenti preferite e cosa pensate esprimano?

Eleonora Zaccaria