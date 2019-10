Ingente sequestro di droga sull’A14 ad opera della Polizia

Bari. In particolare, durante un controllo, i poliziotti della Sotto Sezione della Polizia Stradale di Bari Sud hanno rinvenuto e sequestrato “160,600 chilogrammi” di marijuana.

Sul tratto autostradale dell’A/14, in agro del comune di Bitonto, una pattuglia intimava l’alt ad una FORD SMax, che procedeva ad alta velocità in carreggiata Nord; il conducente dell’ auto in questione, dapprima faceva intendere di fermarsi in piazzola ma, giunto sul punto di fermarsi, accelerava bruscamente e fuggiva a folle velocità.

Immediatamente i poliziotti si ponevano all’inseguimento e notiziavano il C.O.P.S. (centro operativo) di Bari che faceva confluire in zona altri equipaggi; durante l’inseguimento, il fuggitivo, al fine di seminare la pattuglia, effettuava manovre pericolose fino alla progressiva chilometrica 639+200 in agro di Trani, ove due equipaggi lo obbligavano ad entrare in corsia di emergenza.

Dal mezzo ancora in movimento scendevano due uomini che, dopo aver saltato il guardrail ed approfittando del buio, si dileguavano nelle campagne adiacenti; nella circostanza i poliziotti si prodigavano a bloccare l’auto ancora in movimento, evitando, brillantemente, ulteriori e più gravi conseguenze. Venivano nel frattempo diramate le ricerche dei due fuggitivi.

I poliziotti della Polizia Stradale del Compartimento Puglia, in questi dieci mesi del 2019, hanno sequestrato oltre 400 chilogrammi di sostanze stupefacenti, trasportati a bordo di veicoli transitanti in Puglia.