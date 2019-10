Con questa nuova iniziativa si continua ad aprire ulteriormente il museo al territorio ed alla comunità consentendo ad affermati autori di libri, come anche a giovani neolaureati, di presentare le proprie tesi e pubblicazioni in una cornice adatta a valorizzare gli sforzi culturali provenienti dalla propria terra, di dialogare e CONVERSARE in un ambiente culturale aperto proiettandosi verso un confronto allargato e stimolante.

L’appuntamento di giovedì 24 maggio 2019 si svolgerà nella Sala Convegni (Torrione dell’Annunziata) del Castello di Manfredonia, con inizio alle ore 19,30, e tratterà il tema “Museo e Territorio – Il Gargano tra storia e società”.

Interverranno con propri contributi:

prof. Michele Ferri;

prof. Lorenzo Pellegrino;

prof. Michele Presutto;

prof. Andrea Pacilli;

Introduce Alfredo de Biase direttore del Museo

Per l’occasione il Castello resterà aperto, in via straordinaria, sino alle 22,30 con ultimo ingresso alle ore 22,00.

