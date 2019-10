Partono i lavori per l’allungamento della pista Gino Lisa

Dopo la bonifica della zona dagli ordigni bellici al via l’allungamento della pista del Gino Lisa. Lo annuncia l’assessore regionale Raffaele Piemontese dalla sua pagina facebook mentre si trova sul cantiere. “I lavori avanzano ed è già visibile e spianato il tracciato della bretella stradale che collegherà Via Castelluccio e Tratturo Camporeale. Oggi è una bella giornata a Foggia, siamo passati dalle parole ai fatti. Faremo incontri periodici per testimoniare l’andamento dei lavori”.

https://www.facebook.com/raffaele.piemontese.5/videos/388144305401298/